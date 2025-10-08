'एक दीवाने की दीवानियत'चा ट्रेलर प्रदर्शित; हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बजवा यांची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

प्रेक्षकांची आतुरतेने वाट पाहत असलेली एक दीवाने की दीवानियत चित्रपटाची झलक अखेर प्रदर्शित झाली आहे आणि ती पाहण्यासारखीच आहे. हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बजवा यांच्या जोडीने सजलेला हा ट्रेलर त्यांच्या जबरदस्त केमिस्ट्री, तीव्र ड्रामा, रोमँस आणि मनाला भिडणाऱ्या संगीतामुळे इंटरनेटवर गाजत आहे. या दिवाळीत हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक अप्रतिम सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे. .दिग्दर्शक मिलाप मिलन झवेरी ट्रेलरमागील दृष्टीकोन स्पष्ट करताना म्हणतात, “या ट्रेलरमध्ये पुन्हा एकदा हर्षवर्धन आणि सोनम यांच्या पात्रांमधील मोहब्बत, द्वेष आणि वेदना दाखवली आहे, तसेच सध्या चार्टवर अव्वल असलेले संगीतही यात पाहायला मिळते.” .आपल्या सर्जनशील दृष्टिकोनाबद्दल बोलताना मिलाप पुढे म्हणतात, “हा चित्रपट एक तीव्र रोमँटिक ड्रामा आहे. त्यातील संवाद, संगीत आणि सोनम व हर्षवर्धनच्या अभिनयाची गहनता ट्रेलरमध्ये स्पष्ट दिसते. आम्ही उत्सुक आहोत प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहण्यासाठी आणि आशा करतो की ते आमच्या चित्रपटाशी अधिक जोडले जातील.”.मिलाप मिलन झवेरी यांच्या दिग्दर्शनाखाली, अंशुल गर्ग यांच्या निर्मितीत आणि राघव शर्मा यांच्या सहनिर्मितीत साकारलेला एक दीवाने की दीवानियत हा चित्रपट या दिवाळीत, 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी भव्य पद्धतीने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ट्रेलरला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादामुळे चित्रपटाबद्दलचा उत्साह प्रचंड वाढला असून, हा चित्रपट या दिवाळीतील सर्वाधिक प्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे..'दशावतार' चित्रपटामुळे कोकणातल्या जमिनी खरंच वाचतील का? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले, 'मनापासून सांगतो... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.