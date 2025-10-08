Premier

'एक दीवाने की दीवानियत'चा ट्रेलर प्रदर्शित; हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बजवा यांची जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला

Ek Diwane Ki Deewaniyat Trailer Release : एक दीवाने की दीवानियत हा चित्रपट या दिवाळीत, 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी भव्य पद्धतीने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
ek deewane ki deewaniyat trailer

Payal Naik
प्रेक्षकांची आतुरतेने वाट पाहत असलेली एक दीवाने की दीवानियत चित्रपटाची झलक अखेर प्रदर्शित झाली आहे आणि ती पाहण्यासारखीच आहे. हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बजवा यांच्या जोडीने सजलेला हा ट्रेलर त्यांच्या जबरदस्त केमिस्ट्री, तीव्र ड्रामा, रोमँस आणि मनाला भिडणाऱ्या संगीतामुळे इंटरनेटवर गाजत आहे. या दिवाळीत हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक अप्रतिम सिनेमॅटिक अनुभव देणार आहे.

