मराठी रंगभूमीवरील वेगळ्या विषयांवर आधारित कलाकृतींना प्रेक्षकांसोबतच चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांचाही प्रतिसाद मिळताना दिसतो. असाच एक खास अनुभव ‘एक तिची गोष्ट’ या नृत्यनाट्याच्या टीमला मिळाला. या नृत्यनाट्याने नुकताच २५ प्रयोगांचा टप्पा पूर्ण केला. या रौप्यमहोत्सवी प्रयोगाला बॉलिवूड अभिनेते पंकज त्रिपाठी उपस्थित होते. नृत्य, अभिनय आणि भावनांच्या माध्यमातून सादर झालेल्या या कलाकृतीने त्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. प्रयोग पाहिल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण सादरीकरणाचं कौतुक करत ‘अद्भुत’ अशा शब्दांत कलाकारांना दाद दिली..नृत्य आणि अभिनयाचा अनोखा संगम‘एक तिची गोष्ट’ हे नृत्यनाट्य मधुसूदन कालेलकर प्रोडक्शन्स आणि पीएसडीजी स्टुडिओज प्रोडक्शन यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारण्यात आलं आहे. या कलाकृतीचं लेखन विराजस कुलकर्णी यांनी केलं असून सूरज पारसनीस आणि विराजस कुलकर्णी यांनी संयुक्तपणे दिग्दर्शनाची जबाबदारी सांभाळली आहे. गौरी कालेलकर-चौधरी, सिद्धेश चौधरी आणि फुलवा खामकर यांनी या नृत्यनाट्याची निर्मिती केली आहे. यामध्ये प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शिका फुलवा खामकर, त्यांची कन्या आस्मा खामकर आणि ओमकार गोखले यांच्या कलाविष्काराचा अनुभव प्रेक्षकांना घेता येतो. वेगवेगळ्या कलाप्रकारांचा सुंदर मेळ घालत सादर झालेल्या या नृत्यनाट्याने अवघ्या २५ प्रयोगांत रसिकांचे लक्ष वेधून घेतलं आहे..कलाकारांकडूनही कौतुकाची थाप‘एक तिची गोष्ट’ पाहिल्यानंतर ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुलकर्णी यांनी या कलाकृतीचं भरभरून कौतुक केलं. सकारात्मक विचारांची ऊर्जा देत आयुष्याकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहायला शिकवणारा हा अनुभव असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक संदीप सोपारकर यांनीही संपूर्ण प्रयोगाचं कौतुक केलं. त्यांना नृत्यनाट्याचं सादरीकरण विशेष भावलं असून त्यांनी त्याला ‘फॅन्टास्टिक’ अशी दाद दिली..रौप्यमहोत्सवी प्रयोगाला कलाकारांची उपस्थितीपंकज त्रिपाठी यांच्या उपस्थितीबरोबरच या खास प्रयोगाला मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना कुलकर्णी, नृत्यदिग्दर्शक संदीप सोपारकर, उर्मिला कानिटकर, मनवा नाईक, स्मिता तांबे, शर्वरी पाटणकर, उमेश जाधव, सुशांत शेलार, मृणाल देशपांडे, दीपा चौधरी आणि सुखदा खांडकेकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी प्रयोगाचा आनंद घेतला. २५ प्रयोगांचा टप्पा गाठताना रसिकांकडून मिळालेलं प्रेम आणि पंकज त्रिपाठी यांच्यासारख्या अभिनेत्याकडून मिळालेली कौतुकाची पावती यामुळे ‘एक तिची गोष्ट’च्या संपूर्ण टीमचा उत्साह नक्कीच वाढला आहे. मराठी रंगभूमीवरील या नृत्यनाट्याच्या पुढील प्रवासासाठी ही दाद महत्त्वाची ठरणार आहे..तू मला तुझा प्रतिस्पर्धी समजतोस पण एक लक्षात ठेव... लाडक्या लेकाच्या वाढदिवशी रितेश देशमुखची भावनिक पोस्ट; म्हणतो- तुला कधीच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.