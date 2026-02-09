एक निर्माती तर दुसरा अभिनेता; एकता आणि तुषार कपूरने अजूनही लग्न का केलं नाही? स्वतः सांगितलं खरं कारण

वडील सुपरस्टार असूनही त्याचा गैरफायदा न उचलता बॉलिवूडमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता तुषार कपूर आणि आपल्या मालिकांमधील मेलोड्रामासाठी ओळखली जाणारी लोकप्रिय दिग्दर्शिका आणि निर्माती एकता कपूर ही इंडस्ट्रीमधली मोठी नावं आहेत.अभिनेते जितेंद्र यांची ही दोन्ही स्वतःच्या करिअरमध्ये यशस्वी असली तरी ते दोघेही अविवाहीत आहेत. तुषार आणि एकता यांनी सरोगसीद्वारे 'सिंगल पेरेंट्स' बनण्याचा निर्णय घेतला. एकताच्या मुलाचं रवी तर तुषारच्या मुलाचं लक्ष्य असं नाव आहे. मात्र त्यांनी लग्न का केलं नाही असा प्रश्न सगळ्यांना पडतो. आता एकताने स्वतःच या प्रश्नाचं उत्तर दिलंय. .एकताने नुकतीच उषा काकडे यांच्या पॉडकास्टला हजेरी लावली. यात तिने लग्न न करण्याचं कारण सांगितलं. एकता म्हणाली, 'मी आणि तुषार, आम्ही दोघांनीही आजपर्यंत लग्न केलं नाही. कारण आम्हाला कामात व्यस्त राहणं अधिक महत्त्वाचं वाटलं. मी १८ वर्षांची असताना वडील म्हणाले होते,आयुष्यात काहीतरी कर, नाहीतर तुझं लग्न लावून देईन. हे वाक्यच माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरलं. लग्नापासून दूर राहण्यासाठी मी कामालाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून तिचं संपूर्ण लक्ष करिअरवर केंद्रित झालं. आम्ही दोघांनीही आमचं स्वतःचं कुटुंब तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण मग लग्नाचा हा सर्कस कशासाठी?'.ती पुढे म्हणाली, ' तुषारला 'लक्ष्य' नावाचा मुलगा आहे आणि मला 'रवी' नावाचा मुलगा आहे. हेच आमचं पूर्ण कुटुंब आहे. मग आता लग्नासाठी वेळ कुठे आहे. आता आपल्या आजूबाजूला इतक्या जणांचे संसार आपण पाहतो. घटस्फोट पाहतो. मग हे सगळं कशासाठी? एखाद्या चुकीच्या लग्नात अडकून राहण्यापेक्षा एकटे पालकत्व स्वीकारून आनंदी राहणे कधीही चांगले.' एकता आणि तुषार दोघेही 'सिंगल पेरेंट्स' आहेत. .अरे मनमोहना रे मोहना! ज्येष्ठ अभिनेत्री आशा काळे यांना पाहिलंत का? ७७ व्या वर्षीही तोच उत्साह अन् तेज; चाहते भारावले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.