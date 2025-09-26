चंकी पांडेवर जडलेलं एकता कपूरचं प्रेम, मग का नाही झालं त्यांचं लग्न? म्हणाली, 'त्यादिवशी जर त्याने...

संपूर्ण टीव्ही इंडस्ट्रीला आपल्या तालावर नाचवणारी लोकप्रिय निर्माती एकता कपूर बॉलिवूडमधील एक नावाजलेली व्यक्ती आहे. तिच्या मालिकांसाठी तिच्यावर कितीही टीका होत असली तरी तिने बॉलिवूडमध्ये तिचं अढळ स्थान निर्माण केलंय. ती अभिनेते जितेंद्र कपूर यांची मुलगी आहे आणि तुषार कपूर याची बहीण आहे. मात्र एकताने अजूनही लग्न केलेलं नाही. तिचं नाव एका बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत जोडलं गेलेलं मात्र असं असतानाही ती आजवर अविवाहित का राहिली? असं काय घडलेलं? .एकता कपूरचं नाव अभिनेता चंकी पांडे याच्याशी जोडलं गेलेलं. आज चंकी ६३ वर्षांचा आहे. त्याने भावना पांडे हिच्याहसी लग्न केलंय. तर त्यांना दोन मुलीही आहेत. मात्र एकेकाळी एकता चंकी याच्या प्रेमात वेडी होती. एकता पडद्यावर सासू- सून, नवरा बायको अशी नाती आणि त्यातील नाट्यमय संबंध दाखवले असले तरी खऱ्या आयुष्यात मात्र ती कायम एकटी राहिली. ती एक सिंगल पॅरेंट आहे.तिने सरोगसीद्वारे आपल्या मुलाला जन्म दिला. मात्र चंकीवर प्रेम असताना तिने त्याच्याशी लग्न का केलं नाही याबद्दल आजही चर्चा होते. .का नाही झालं एकताचं लग्न?जेव्हा जेव्हा एकताच्या लग्नाची चर्चा होते तेव्हा चंकीचं नाव आणि जितेंद्र यांची अट या दोन्ही गोष्टींचा उल्लेख होतो. एकताने एका मुलाखतीत सांगितलेलं की तिचे वडील जितेंद्र यांनी तिला लग्न कर किंवा काम कर असं सांगितलेलं. एकता म्हणाली की तिने तिच्या अनेक मित्रांची लग्न आणि घटस्फोट पाहिले. यसोबतच चंकी पांडेबद्दल बोलताना तिने तिचा आणि चंकीचा एक फोटो शेअर केला होता. यात तिने लिहिलेलं की 'अनेक वर्षांपूर्वी मी त्याच्या प्रेमात होती. त्याने जर तेव्हा माझं ऐकलं असतं तर मीसुद्धा बॉलिवूड वाइफ असते.' मात्र चंकीने एकताला नकार दिलेला. .चंकीने का दिलेला नकार?जेव्हा एकता चंकीच्या प्रेमात होती तेव्हा तो स्वतःची ओळख निर्माण करत होता. आणि एकताचं जरी त्याच्यावर प्रेम होतं तरी त्याच्या मनात तिच्याबद्दल अशा कोणत्याही भावना नव्हत्या. त्यामुळे त्याने तिला होकार दिला नाही. त्यानंतर मात्र एकताने लग्न केलं नाही. .अय्य भाई! भाषा सांभाळ! देवीच्या गाण्यावर शिवी देणाऱ्यावर भडकली गायिका; म्हणाली, 'तोंडाला येईल ते बोलण्यासाठी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.