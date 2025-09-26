Premier

चंकी पांडेवर जडलेलं एकता कपूरचं प्रेम, मग का नाही झालं त्यांचं लग्न? म्हणाली, 'त्यादिवशी जर त्याने...

EKTA KAPOOR CHUNKY PANDAY: लोकप्रिय निर्माती एकता कपूर अभिनेत्री चंकी पांडे याच्या प्रेमात वेडी झाली होती. मात्र तिचं अभिनेत्याशी लग्न करायचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं.
संपूर्ण टीव्ही इंडस्ट्रीला आपल्या तालावर नाचवणारी लोकप्रिय निर्माती एकता कपूर बॉलिवूडमधील एक नावाजलेली व्यक्ती आहे. तिच्या मालिकांसाठी तिच्यावर कितीही टीका होत असली तरी तिने बॉलिवूडमध्ये तिचं अढळ स्थान निर्माण केलंय. ती अभिनेते जितेंद्र कपूर यांची मुलगी आहे आणि तुषार कपूर याची बहीण आहे. मात्र एकताने अजूनही लग्न केलेलं नाही. तिचं नाव एका बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत जोडलं गेलेलं मात्र असं असतानाही ती आजवर अविवाहित का राहिली? असं काय घडलेलं?

