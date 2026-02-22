कॅमेरासमोर महिला स्पर्धकाला घातली आंघोळ, एल्विश यादवच्या शो पाहून प्रेक्षक नाराज, टी-शर्ट काढला आणि... Viral Video

ELVISH YADAV’S ENGAGED 2 CONTROVERSY: लोकप्रिय युट्यूबर एल्विश यादव सध्या त्याच्या नवीन डेटिंग शोमुळे चर्चेत आहे. तो अभिनेत्री जिया शंकर हिच्यासोबत 'एंगेज्ड २' हा शो होस्ट करत आहे. परंतु या शोमधील काही बोल्ड कटेंटमुळे प्रेक्षक नाराज होताना पहायला मिळताय. जिओ हॉटस्टारवर सुरु असलेल्या एंगेज्ड २ सुरुवातीला चांगला चालला. परंतु नंतर त्यात काही बोल्ड टास्क दाखवण्यात आले. .सोशल मीडियावर या शोचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या व्हिडिओमध्ये काही स्पर्धक कॅमेऱ्यासमोर अनेक विचित्र टास्क करताना दिसत होते. अनेक व्हिडिओमध्ये महिला आणि पुरुष स्पर्धक एकमेकांच्या खुप जवळ आलेलं दाखवण्यात येत होतं. तसंच एका व्हिडिओमध्ये स्पर्धक महिलेला आंघोळ घालताना दिसत होती. तर एका टास्कदरम्यान पुरुष स्पर्धक सोबत असलेल्या महिला स्पर्धकाचा हात न लावता तोंडाने टॉप काढण्याचा प्रयत्न करतोय. दरम्यान हा शो पाहून अनेकांनी या शोवर टीका केलीय. .नेटकऱ्यांनी केला संतापसोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. तसंच अनेकांनी या शोच्या कंटेटबाबत आक्षेप व्यक्त केलाय. नेटकऱ्यांमध्ये हा शो बंद करण्याची मागणी होत आहे. एल्विशला सुद्धा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतोय. .ओटीटी फ्लॅटफॉर्मवरील या शोमध्ये अनेक शो वादग्रस्त दाखवले गेलेत. दरम्यान आता या शो संदर्भात प्रेक्षक काय निर्णय घेतात? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसंच निर्माते देखील प्रेक्षकांच्या विरोधानंतर कोणता निर्णय घेतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सध्या तरी 'एंगेज्ड २' हा शो वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय. .श्रद्धा कपूर अंबाबाईचरणी नतमस्तक, कोल्हापुरात जाऊन घेतलं देवीचं दर्शन, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.