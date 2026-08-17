हे पाहायला तू हवा होतास... इमरान हाश्मीचा 'आवारापन २' पाहून प्रेक्षकांना आठवला 'हा' मराठी अभिनेता; म्हणतात

MARATHI ACTOR IN AWARAPAN: लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता इम्रान हाश्मी याचा 'आवारापन २' नुकताच प्रदर्शित झालाय. या चित्रपटाने प्रेक्षकांची वाहवा मिळवलीये . सोशल मीडियावरही हा चित्रपट चांगलाच चर्चेत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर कमाईचा रेकॉर्ड केलाय. इमरानच्या 'आवारापन' च्या लोकप्रियतेपेक्षाही जास्त चर्चा त्याच्या दुसऱ्या भागाची सुरु आहे. यात अभिनेत्री दिशा पटानी मुख्य भूमिकेत आहे. मात्र हा चित्रपट पाहून प्रेक्षकांना एक मराठी अभिनेत्याची आठवण आलीये. कोण आहे तो अभिनेता? आणि या चित्रपटाचा आणि त्याचा काय संबंध? .इमरानचा 'आवारापन २' इतका गाजेल याची कुणालाही शाश्वती नव्हती. मात्र याची कथा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतेय. हा चित्रपट पाहून प्रेक्षकांना मराठी अभिनेता आठवतोय. तो म्हणजे दिवंगत अभिनेते अतुल परचुरे. याचं कारण म्हणजे इमरान हाश्मीचा 'आवारापन' जो २००७ मध्ये रिलीज झाला होता. त्या सिनेमात अतुल परचुरे यांनी काम केलं होतं. या चित्रपटात अतुल यांनी बौद्ध भिक्खूची भूमिका साकारली होती. यातील अतुल आणि इमरान यांची केमिस्ट्री चांगली गाजली होती. या चित्रपटात त्यांनी सिद्धार्थ सूड ही भूमिका साकारलेली. .या भूमिकेची निरागसता आणि अतुल यांचा दमदार अभिनय यामुळे ही भूमिका चांगलीच गाजली. 'आवारापन २' मध्येही बौद्ध भिक्क्षूंचा संदर्भ दिसतो. आज जर अतुल जिवंत असते तर या चित्रपटातही कदाचित त्यांची भूमिका असती. अतुल यांचं २०२४ मध्ये निधन झालं. त्यांनी मराठी चित्रपट, नाटकं तर केलीच सोबतच 'आवारापन', 'बुढ्ढा होगा तेरा बाप', 'खट्टा मिठा' यांसारख्या हिंदी चित्रपटातदेखील काम केलं. आज प्रेक्षकांना त्यांची कमी अधिक जाणवतेय. .सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चा; बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितलं सत्य; म्हणाली- आम्ही एकमेकांना खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.