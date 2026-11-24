EMRAAN HASHMI TROLLED ON INDIAN IDOL: सिंगिंग रिअॅलिटी शो 'इंडियन आयडॉल लेजेंड्स रिटर्न' या आगामी भागात प्रेक्षकांना इमरान हाश्मी आणि संगीतकार हिमेश रेशमिया यांची जोडी पुन्हा एकत्र पहायला मिळणार आहे. दोघेही ‘गनमास्टर जी९’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. याच चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी इमरान हाश्मी आणि त्याची सहकलाकार जिनिलिया डिसूझा यांनी शोमध्ये हजेरी लावली. यावेळी दोघांनीही मंचावर धमाल केली..शोमध्ये इमरान आणि हिमेश यांचं खास बॉण्डिंग सुद्धा पहायला मिळालं. तसंच इमरानचा रोमँटिक अंदाज सुद्धा प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळाला. इमरानने एका स्पर्धकाच्या हातावर किस केलं, तर दुसरीकडे जिनिलियाला गुडघ्यावर बसून प्रपोजही केलं. यावेळी दोघांनी एकत्र डान्स सुद्धा केला. परंतु एका खास प्रसंगामुळे इमरानला नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलय. .घडलं असं की, इमरान आणि जिनिलिया हे सिनेमातील दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर या गाण्यावर रोमँटिक सीन सादर करत होते. यावेळी दोघे मंचावर एका बाकावर बसले. तेव्हा इमरानने चक्क त्याच्या ओठांनी जिनिलियाच्या कानातील इअररिंग काढली. हा प्रसंग पाहून उपस्थित प्रेक्षकांनी हूटिंग केली, तर जिनिलियाही हसताना दिसली. मात्र, हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर काही नेटकऱ्यांनी इमरानवर टीका करण्यास सुरुवात केली..या सीनवर प्रतिक्रिया देताना एका युजरने म्हटलं की, “एखाद्या मुलीने रितेशसोबत असं केलं असतं, तर लोकांनी किती गोंधळ घातला असता, याचा विचार करा.” तर दुसऱ्या युजरने जिनिलियाने अशा प्रमोशनल अॅक्टिव्हिटीमध्ये सहभागी व्हायला नको होतं, तर काहींनी कौटुंबिक कार्यक्रमात असा प्रकार करणं योग्य नसल्याचं म्हटलं. ."Table For Two, Chair For One" रितेश जिनिलियाचा फोटो व्हायरलच होताच नेटकऱ्यांना आठवला राहुल गांधींनी सांगितलेला राजीव-सोनिया गांधींचा किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.