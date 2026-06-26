'आयुष्यात प्रेम आणि रोमॅन्सची कमी...' घटस्फोटानंतर ईशा देओल पडली एकटी, म्हणाली...'माझे बॉयफ्रेंड्स होते पण...'

ESHA DEOL SAYS SHE MISSES LOVE AND ROMANCE AFTER SEPARATION: बॉलिवूड अभिनेत्री ईशा देओल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने अनेक सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान ईशा आणि उद्योगपती भरत तख्तानी २०२४ मध्ये विभक्त झालेत.लग्नाच्या तब्बल ११ वर्षांनंतर त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. परंतु तरीही दोघे आपल्या मुलींचा सांभाळ एकत्रितपणे करत आहे. .दरम्यान अशातच इशा 'कर्ली टेल्स'च्या पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होती. या पॉडकास्टमध्ये तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी तिने सांगितलं की,'सध्या माझ्या आयुष्यात प्रेम आणि रोमँन्सची उणीव जावणत आहे. तसंच भविष्यात पुन्हा प्रेम मिळेल' अशी आशाही तिने व्यक्त केलीय. .ईशा म्हणाली, 'प्रेम आणि रोमँस ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाची गोष्ट आहे. सध्या मला त्याची कमतरता जाणवते. मला रोमँटिक स्वभाव प्रचंड आवडतो. तसंच रोमँटिक कॉमेडी सिनेमा, प्रेमकथा आणि रोमँटिक गाणी मला खूप आवडतात. त्यामुळे मला रोमँन्सची उणीव जास्त भासते.'.घटस्फोटानंतर प्रेमाबद्दलचे विचार बदलले का? असं विचारल्यास ती म्हणाली की, 'नाही... ब्रेकअप होतात, नाती तुटतात. माझे याआधी काही रिलेशनशिप होते परंतु ब्रेकअप झाले. पण त्यामुळे प्रेमावरील माझा विश्वास कधीच कमी झाला नाही. आम्ही लहानपणापासून आई-वडील हेमा मालिनी आणि धर्मेंद्र यांच्यातील निरपेक्ष प्रेम पाहता मोठे झालो आहोत.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'विभक्त होणं हा वैयक्तिक विषय आहे. जेव्हा मुलं त्यात सहभागी असतात. तेव्हा आपल्याला विभक्त होण्याची बातमी कधीच व्हावी असं वाटत नाही.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..'गुलाबी साडी'वर रितेश देशमुख आणि अजय देवगणची भन्नाट जुगलबंदी; Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.