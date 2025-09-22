“मी नेहमी प्रेमात पडण्यावर विश्वास ठेवेन” – ईशा देओल

धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची मुलगी ईशा देओल ही बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेत्री असून, तिने धूम, युवा, काल, नो एंट्री यांसारख्या चित्रपटांमधून स्वतःची वेगळी छाप सोडली आहे.ईशा आणि पती भरत तख्तानी यांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, ते दोन मुलींच्या सहपालनाची जबाबदारी एकत्र पेलतात.अलीकडील मुलाखतीत ईशाने प्रेम, सहजीवन आणि पालकत्वाविषयी मनमोकळे विचार मांडले आणि मुलांच्या भल्यासाठी पालकांनी एकत्र राहणं महत्त्वाचं असल्याचं सांगितलं..Entertainment News : धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांची मुलगी असलेली ईशा देओल ही २००२ मध्ये ‘कोई मेरे दिल से पूछे’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये दाखल झाली. त्यानंतर धूम, युवा, काल, नो एंट्री यांसारख्या चित्रपटांमुळे तिने आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. अभिनयासोबतच ती शास्त्रीय नृत्यकलेतही प्रवीण आहे. .२०१२ मध्ये उद्योजक भरत तख्तानीसोबत विवाह करून ती कुटुंबामध्ये स्थिरावली. आज ती दोन मुलींची आई आहे आणि चित्रपटसृष्टीसोबतच वैयक्तिक आयुष्यातील स्पष्टवक्तेपणासाठीही ओळखली जाते. तिने अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत प्रेम, सहजीवन आणि मुलांच्या संगोपनाविषयी मनमोकळेपणाने विचार मांडले. . “मी नेहमी प्रेमात पडण्यावर विश्वास ठेवेन. आयुष्यात प्रेम आणि साथ असणे ही अतिशय सुंदर गोष्ट आहे. मात्र तेच आयुष्याचे सर्वस्व नाही,” असे ती म्हणाली. ईशा देओल आणि तिचे पती भरत तख्तानी यांनी गेल्या वर्षी परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता. तरीही दोघे आपल्या दोन मुली यांच्या संगोपनात एकत्र आहेत. याबाबत ईशा म्हणाली, “मुलांचे खूप प्रेम असल्यामुळे आम्ही सहपालन करतो. असेच प्रत्येकाने हे ठरवून केले पाहिजे, जेणेकरून मुलांच्या भल्यासाठी कुटुंब एकत्र राहील.” .याआधीही ईशाने एका संभाषणात, “आयुष्यात कधी कधी परिस्थितीमुळे नाती बदलतात. परंतु जेव्हा मुलं असतात तेव्हा त्यांच्या हितासाठी दोघांनीही नवा समतोल साधला पाहिजे,” असे मत व्यक्त केले होते. भरत तख्तानी यांनी अलीकडेच दुबईतील उद्योजिका मेघना लखानीसोबतच्या नात्याची पुष्टी केली आहे. मात्र ईशा देओलच्या मते, प्रेम, जबाबदारी आणि मुलांचे कल्याण हेच तिच्या आयुष्याचे खरे केंद्रबिंदू आहेत..FAQ's :Q1. ईशा देओलचा बॉलिवूडमधील पदार्पण कोणत्या चित्रपटातून झाला?➡️ 2002 मध्ये कोई मेरे दिल से पूछे या चित्रपटातून.Q2. ईशाने कोणते हिट चित्रपट केले आहेत?➡️ धूम, युवा, काल, नो एंट्री यांसारखे चित्रपट.Q3. ईशा देओलचा विवाह कोणासोबत झाला होता?➡️ उद्योजक भरत तख्तानीसोबत, 2012 मध्ये.Q4. ईशा देओलला किती मुलं आहेत?➡️ तिच्या दोन मुली आहेत.Q5. विभक्त झाल्यानंतरही ईशा आणि भरत काय जबाबदारी सांभाळतात?➡️ ते दोघे मिळून आपल्या मुलींचं सहपालन (co-parenting) करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.