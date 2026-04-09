‘एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा’ सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज ! 10 तारखेला होणार 'या' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित

Entertainment News : बहुप्रतीक्षित 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा'चा ट्रेलर रिलीज केला आहे. ही एक स्टायलिश मर्डर मिस्ट्री फिल्म असून अपलॉज एंटरटेनमेंट आणि मिथ्या टॉकीज यांनी मिळून याची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटाचे लेखक व दिग्दर्शक प्रसिद्ध फिल्ममेकर आणि अभिनेते रजत कपूर आहेत. ही फिल्म थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार असून 10 एप्रिलपासून हिंदी ZEE5 वर स्ट्रीम होईल..या चित्रपटात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते आणि उत्कृष्ट परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जाणारे कलाकारांचा दमदार संच आहे — ज्यामध्ये विनय पाठक, रणवीर शौरी, वालुशा डिसूझा, सौरभ शुक्ला, नील भूपालम, कोयल पुरी, चंद्रचूड राय, पालोमी घोष आणि स्वतः रजत कपूर यांचा समावेश आहे. ही फिल्म एक क्लासिक 'हूडनिट' कथा असून ती आजच्या काळातील नव्या आणि थोड्या डार्क-ह्यूमरच्या दृष्टिकोनातून मांडली आहे।.कथेच्या केंद्रस्थानी सोहराब हांडा (विनय पाठक यांनी साकारलेला) आहे — एक टोकेरी बोलणारा, उद्धट आणि अहंकारी व्यक्ती, ज्याच्या निर्भीड वर्तनामुळे तो कोणत्याही ठिकाणी लगेच लक्ष वेधून घेतो. लोक त्याच्या प्रामाणिकपणासाठी त्याला सहन करतात, पण त्याच्या गर्विष्ठ स्वभावामुळे त्याच्याबद्दल आतून नाराजी बाळगतात. सोहराबला इतरांना चिथावणे आणि त्यांच्या भावनांना आव्हान देणे आवडते।.मित्र आणि कुटुंबियांसोबत एका खास आउटस्टेशन सेलिब्रेशनदरम्यान सुरू झालेला आनंदी माहोल — हसणे, पेय आणि खेळांनी भरलेला — लवकरच अस्वस्थतेत बदलतो. रात्री सोहराबची निर्घृण हत्या होते आणि वातावरण पूर्णपणे बदलते. संशय, जुन्या नाराजगी आणि नैतिक संघर्ष समोर येतात. तपासात स्पष्ट होते की जरी सर्वजण सोहराब हांडावर प्रेम करतात असे दिसत असले, तरी अनेकांकडे त्याला गप्प बसवण्याची कारणे होती..या चित्रपटात तीक्ष्ण संवाद, प्रभावी अभिनय आणि दडलेल्या सत्यांचा गुंता आहे. 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' ही मर्डर मिस्ट्री एका नव्या, बुद्धिमान आणि रोचक पद्धतीने सादर करते. हा चित्रपट केवळ गुन्हा उलगडण्यासाठी नाही, तर नातेसंबंध, दडलेल्या सत्य, मैत्री आणि लपलेल्या हेतूंचा सामना करण्यासाठीही प्रेक्षकांना आमंत्रित करतो..लेखक-दिग्दर्शक रजत कपूर म्हणाले, "मला जॉनर सिनेमामध्ये खूप रस आहे आणि मला विविध प्रकारच्या फिल्म्स करायच्या आहेत. यावेळी मला 'हूडनिट'ने आकर्षित केले. मला केवळ तपास प्रक्रियेपेक्षा त्या आधी होणारी भावनिक हिंसा अधिक महत्त्वाची वाटते. अनेक बाबतीत ही फिल्म फक्त 'हूडनिट'पुरती मर्यादित नाही. हे असे लोक आहेत जे एकमेकांसोबत हसतात, पितात आणि साजरे करतात — म्हणजेच मित्र आणि कुटुंब. पण बरेच काही न बोललेले राहते. जेव्हा ही शांतता तुटते, तेव्हा विचित्र घटना घडतात. आणि इतक्या उत्कृष्ट कलाकारांसोबत काम करणे हा खूप आनंददायी अनुभव होता." .विनय पाठक म्हणाले, "सोहराब हांडा असा व्यक्ती आहे ज्याला सर्वजण सहन करतात, काहीजण त्याला घाबरतात आणि अनेकजण त्याला मनातून नापसंत करतात. ही भूमिका साकारणे एकाच वेळी रोमांचक आणि अस्वस्थ करणारे होते. ही फिल्म एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारते — एखाद्याच्या हानिकारक वर्तनाकडे आपण फक्त त्याच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे किंवा प्रभावामुळे दुर्लक्ष करतो, तेव्हा आपण किती जबाबदार असतो?"रणवीर शौरी म्हणाले, "ही अशी फिल्म नाही ज्यात नायक आणि खलनायक स्पष्टपणे वेगळे असतात. प्रत्येक पात्रामध्ये काहीतरी दडलेले आहे — पश्चात्ताप, मत्सर, राग. हीच अस्पष्टता कथेला अधिक रंजक बनवते. कलाकार म्हणून आम्हाला संवादांच्या मागे लपलेल्या अर्थांचा शोध घेण्याची संधी मिळाली आणि माझ्या प्रिय मित्र रजत कपूर यांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करणे आनंददायी होते.".