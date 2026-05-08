माजी मुख्यमंत्रांच्या नातीचं सिनेविश्वात पदार्पण ! हॉट फोटोंमुळे आलेली चर्चेत, कोण आहेत ती ?

Entertainment News : सध्या बॉलिवूडमध्ये एका नवोदित अभिनेत्रीची चर्चा रंगली आहे. जिचे फोटो सोशल मीडियावरही व्हायरल झाले आहेत. ही अभिनेत्री माजी मुख्यमंत्र्यांची नात आहे. कोण आहे ती जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे संस्कृती जयना. कृष्णावतराम या सिनेमातून तिने नुकतंच बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे. हा सिनेमा नुकताच प्रदर्शित झाला. संस्कृतीने या सिनेमात सत्यभामाची भूमिका साकारली आहे. .सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये संस्कृतीची झलक पाहायला मिळते आहे. अनेकांना तिचा स्क्रीनवरील वावर अनेकांना आवडला आहे. सोशल मीडियावरील तिचे हॉट, ग्लॅमरस फोटोही व्हायरल झाले आहेत. .संस्कृती ही गुजरातच्या माजी महिला मुख्यमंत्री आणि सध्याच्या उत्तरप्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांची नात आहे. आनंदीबेन पटेल यांची मुलगी अनार पटेल यांची संस्कृती मुलगी आहे. तिची आई समाजसेविका असून व्यावसायिक सुद्धा आहे. संस्कृती ही 27 वर्षांची असून तिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आहे..वयाच्या 16 व्या वर्षी संस्कृतीने बिझनेसमध्ये पाऊल ठेवलं. एक यशस्वी उद्योजिका म्हणून तिने नाव कमावलं आहे. सोशल मीडियावरही ती सक्रिय असून तिचे 1 लाखाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. सोशल मीडियावर अनेकदा तिने तिचे ग्लॅमरस फोटो शेअर केले आहेत.