FA9LA Lyrics Meaning: ‘धुरंधर’मधील अक्षय खन्नाच्या ‘FA9LA’ गाण्यानं लोकांना वेडं लावलंय; पण गाण्याचा लाइन-बाय-लाइन अर्थ तरी काय?

Akshaye Khanna's FA9LA Viral Song Decoded: धुरंधर सिनेमाने रिलीज झाल्यापासूनच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. सिनेमातल्या प्रत्येक कलाकारांचा दमदार अभिनय, उत्तम शॉट्स आणि सीन्सने सगळ्यांना भुरळ घातलीच आहे. पण लोकांना वेडं करून सोडलंय ते अक्षय खन्ना आणि त्याच्या एंट्रीसाठी वापरलेल्या 'FA9LA' या गाण्याने. हे गाणं सध्या इंटरनेटवर जबरदस्त ट्रेंड होत असून हिप हॉप - खलीजी म्युझिकचं भन्नाट मिक्सिंग, धमाकेदार बीट्स आणि कॅची रिदममुळे हा ट्रॅक ग्लोबली चर्चेचा विषय बनला आहे. बहरीनी रॅपर (Bahraini Rapper) फ्लिपराचीने (Flipperachi) गायलेलं आणि डीजे आऊटलॉचं (DJ Outlaw) म्युझिक असलेलं हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर खूप व्हायरल होत असून, 'FA9LA' या शब्दाचा आणि गाण्याचा अर्थ काय? हा प्रश्न चाहत्यांना सतत पडत आहे. .'FA9LA' म्हणजे नेमकं काय?खलीजी भाषेमध्ये 'FA9LA' म्हणजे 'मजा', 'मस्तीचा वेळ' (Fun Time), 'पार्टी'. या नावाप्रमाणेच गाण्याची संपूर्ण व्हाईब मजा-मस्ती, धमाल, उत्साह आणि जल्लोषाची पाहायला आणि अनुभवायला मिळते. त्यात अक्षय खन्नाच्या नैसर्गिक, फ्री-फ्लोइंग, इम्प्रोम्प्टू डान्सने आणि एकदम स्ट्रॉंग ऍक्टिंग स्किल्सने चार चांद लावले आहेत..इंटरनेटवरचा धुमाकूळ आणि बॉबी देओलच्या 'जमाल कुदू'शी तुलनाहे गाणं रिलिज झाल्यापासूनच लोक इतके वेडे झालेत की इंटरनेटवर जबरदस्त प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. आणिअनेक जणांनी तर चक्क या गाण्याची तुलना 'अॅनिमल'मधल्या बॉबी देओलच्या 'जमाल कुदू' गाण्याशी केली आहे. सोशल मीडियावर अनेक डान्सरचे डान्स रील्स, मीम्स आणि एडिट्स प्रचंड प्रमाणात व्हायरल होताना दिसत आहेत. एवढंच नाही तर दिल्ली पोलिसांनी ड्रग ऍडिक्शनच्या विरुद्ध जागरूकता पसरवण्यासाठी सुद्धा या गाण्याचा वापर केलाय..हा आहे गाण्याचा लाइन-बाय-लाइन अर्थYakhi Doos Doos 3indi Khosh Fasla(अरे भाऊ, चालू राहू दे… मी तर मजेत आहे.) Yakhi Tafooz Tafooz Wallah Khosh Raqsa(भाऊ, जरा बाजूला हो, देवाची शपथ, चल एक भन्नाट नृत्य करूया.)3indi Lak Raqsa Qawiya Ya Al-Habib(माझ्याकडे एक जबरदस्त, दमदार डान्स स्टेप आहे जो मला खूप आवडतो.)Ismaha Sabooha Khatabha (याचं नाव 'सबूहा' आहे, आणि नशिबाने त्याला तुझ्यासाठीच लिहिलं आहे.)Mid Yadak Jink Bta3tiha Kaf (तुझे हात वर कराआणि तालावर नाच)Wa Hez Jitfik 7eel Khallik Shadeed (आणि आपले खांदे जोरात हलव, स्वतःला ताकदवान ठेव.)