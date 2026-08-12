हातात पिशव्या, पायात चप्पलही नाही... लोकप्रिय अभिनेत्याची पत्नी चक्क कंडक्टरसोबत पळाली; सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल

लोकप्रिय डान्सर आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर असणारा अभिनेता सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यात मोठं वादळ आलंय असं दिसतंय. हा अभिनेता आहे अखिल एनआरडी. त्याची पत्नी चक्क एका बस कंडक्टरसोबत पळू गेलीये. त्यामुळे या प्रकारांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय. अखिलची पत्नी मेघा ही स्थानिक बस कंडक्टरसोबत पळून गेल्याचा दावा केला जात होता. त्याचा एक व्हिडिओ देखील समोर आला ज्यानंतर सोशल मीडियावर हे प्रकरण चांगलंच गाजतंय. .अखिल आणि मेघा यांनी २०२४ मध्ये लग्न केलेलं. ते दोघेही सुरुवातीला एकमेकांसोबतचे फोटो व्हिडिओ शेअर करायचे. चाहत्यांकडूनही त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळत होता. मात्र लग्नाच्या दोन वर्षानंतर त्यांच्यातील वाद विकोपाला गेले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मेघाचे एका स्थानिक बस ड्रायव्हरसह कथित संबंध होते आणि ती त्याच्यासोबत घरातून पळून गेली. जाताना ती घरातले काही पैसे, दागिने आणि इतर गोष्टीही घेऊन गेल्याच सांगितलं जातंय. या प्रकरणी एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय ज्यात मेघा एका व्यक्तीसोबत जाताना दिसतेय. मेघाला सोशल मीडियावर वाईट बोललं जात असतानाच तिने अखिलचे इतर महिलांसोबत संबंध असल्याचा आरोप केलाय. त्यामुळे हे प्रकरण चांगलंच तापलंय. .पत्नीबद्दल वाईट बोलत असलेल्यांसाठी अखिलने एक व्हिडिओ शेअर केलाय. यात त्याने लिहिलं, 'ज्यांना बोलायचं आहे त्यांना बोलू द्या. तिला कोणीही काहीही बोलू नये. तिला जे करायचं होतं, ते तिने केलं. तिला जे योग्य वाटलं, ते तिने केलं. इतक्या वर्षांपासून ज्या व्यक्तीवर प्रेम केलं आहे, तिच्या तोंडून दोषारोप करणारे किंवा वाईट शब्द ऐकणं किंवा पाहणं मला आवडत नाही. त्यामुळे मी काही काळ सोशल मीडियावर सक्रिय राहणार नाही. जे घडायचं होतं ते घडलं. मी परत येईन.' सध्या तरी या प्रकरणाची सोशल मीडियावर जोडणे चर्चा आहे. .माधुरी दीक्षित करणार 'कोण होणार करोडपती'चं होस्टिंग; श्रीराम नेनेंनी पाच शब्दात केलं बायकोचं कौतुक ; म्हणाले- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.