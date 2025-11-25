ती जशी दिसते तशी नाही... रेखाबद्दल प्रसिद्ध अभिनेत्रीचं वक्तव्य; सेटवरही झालेला वाद, म्हणाली, 'दुसऱ्याला पाहून तोंड वाकडं...

बॉलिवूडमधील सदाबहार सौंदर्यवती आणि दिग्गज अभिनेत्री म्हणून रेखा यांची ओळख आहे. ९० च्या दशकात रेखा यांनी आपल्या अप्रतिम अभिनयाने आणि मोहक रूपाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. त्यांनी ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत अनेक चित्रपटांमध्ये स्क्रीन शेअर केली, ज्यामुळे पडद्यावर त्यांची जोडी चाहत्यांना खूप पसंत पडत असे. मात्र इतर कलाकारांसोबत त्या चांगल्या वागत असल्या तरी काही अभिनेत्रींसोबत त्यांचे खटके उडत होते. त्यांचा वाद इतका विकोपाला जाई की दुसऱ्या अभिनेत्री रेखांसोबत काम करण्यास नकार देत. अशाच एका लोकप्रिय अभिनेत्रीने रेखा यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव सांगितलेला. .या अभिनेत्री होत्या मौसमी चॅटर्जी. 'दो अंजाने', 'सुहाग', 'कस्मे वादे', 'याराना' आणि 'आखरी रास्ता' यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये रेखा आणि अमिताभ एकत्र दिसले होते. तर, मौसमी चटर्जी यांनीही अमिताभ यांच्यासोबत 'बेनाम' आणि 'मंजील'मध्ये काम केलेलं आहे. मात्र रेखा आणि मौसमी यांच्यात नेमकं काय बिनसलेलं हे कुणालाही ठाऊक नाही. मात्र जेव्हा त्या एकत्र काम करत होत्या. तेव्हा त्याच्यात वाद झालेले. 'न्यूज १८'च्या अहवालानुसार, रेखा यांचे अभिनेत्री मौसमी चटर्जी यांच्यासोबतचे नाते कधीच सलोख्याचे नव्हते. एकदा त्यांनी एकत्र काम केले असले तरी त्यांच्यात सतत तणाव असायचा. .मौसमी नाराज झालेल्या या दोन्ही अभिनेत्री दिवंगत अभिनेते राजेश खन्ना यांच्या 'भोला भोला' या चित्रपटात एकत्र काम करत होत्या. जेव्हा चित्रपटाचं पोस्टर प्रसिद्ध झालं, तेव्हा मौसमी यांना पोस्टरमध्ये रेखा पुढे असल्याचं पाहून वाईट वाटलं. यामुळे सेटवर दोघींमध्ये वाद झाला होता. मौसमी यांनी निर्मात्यांना पोस्टरची रचना बदलण्याची मागणी केली, पण ती पूर्ण झाली नाही. त्यानंतर मौसमी यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. फिल्मफेअरसोबत बोलताना मौसमी म्हणालेल्या की रेखा यांचं वागणं सेटवर फार काही बरं नसायचं. त्यांना पाहून रेखा तोंड वाकडं करायच्या. वेगवेगळे हावभाव चेहऱ्यावर आणायच्या. त्यामुळे मौसमी यांनी एकदा याबद्दल रेखा यांना थेट सांगितलेलं की “माझ्यासमोर तू असं करून दाखव. तिला हे आठवतंय की नाही माहीत नाही.” असंही त्या म्हणालेल्या. .नर्गिस यांच्यासोबत वाद मौसमी या एकट्या नव्हत्या ज्या रेखा यांना वैतागलेल्या. ‘जमीन आस्मान’ चित्रपटासाठी काम करताना रेखा यांचा संजय दत्त यांच्या आई नर्गीस दत्त यांच्याबरोबरही वाद झालेला. संजय दत्त यांच्याबरोबर त्यांच्या वाढत्या जवळकीमुळे त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा व्हायची. पण, दोघांनीही याबद्दल कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. परंतु, यामुळे नर्गीस दत्त यांना रेखा यांचा राग यायचा..Bigg Boss Marathi 6 मध्ये दिसणार 'पिंकीचा विजय असो फेम अभिनेत्री? साऊथही गाजवलंय, नावाची जोरदार चर्चा \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.