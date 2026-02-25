सासऱ्यांनी प्रॉपर्टीमधून बेदखल केलं, नणंदांनी केली कोर्ट केस ! मराठी अभिनेत्रीच्या आयुष्यात झालेली उलथापालथ

Entertainment News : मराठीबरोबरच बॉलिवूड गाजवणाऱ्या एका एव्हरग्रीन अभिनेत्रीवर काही वर्षांपूर्वी संकट ओढवलं होतं. तिला तिच्या सासऱ्यांनी अचानक प्रॉपर्टीमधून बेदखल केलं तर तिच्या नणंदांनीही कोर्ट केस केली होती. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .या अभिनेत्री आहे मराठीबरोबरच बॉलिवूड गाजवणाऱ्या, आपल्या एव्हरग्रीन सौंदर्याने सगळ्यांना मोहित करणाऱ्या वर्षा उसगावकर. अभिनय आणि सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या वर्षा यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात एकेकाळी प्रचंड उलथापालथ झाली होती. त्यांच्या सासऱ्यांनी त्यांना आणि त्यांच्या पतीला संपत्तीमधून बेदखल केलं होतं. .वर्षा यांनी प्रसिद्ध संगीतकार रवीशंकर शर्मा यांचा मुलगा अजय शर्माशी लग्न केलं. पण काही काळाने एका मुलाखतीत रवीशंकर यांनी मुलगा आणि सुनेवर छळाचे आरोप केले. यामुळे वर्षा वादात अडकल्या होत्या. काही मीडिया हाऊसनी त्यांच्यावर अनेक आरोप केले. .त्यानंतर रवीशंकर यांनी वर्षा आणि अजय यांना संपत्तीतून बेदखल केल्याचं जाहीर केलं. तर त्यांच्या मृत्यूनंतर वर्षा आणि अजयने अग्नी देण्यासाठी येऊ नये अशीही इच्छा व्यक्त केली. इतकंच नाही त्यांचं पार्थिव त्यांच्या मुलींकडे देण्यात यावं अशीही त्यांची इच्छा होती. त्यानुसार 2012 मध्ये रवीशंकर यांच्या निधनानंतर त्यांचं पार्थिव वर्षा यांच्या नणंदांकडे सोपवण्यात आलं. .पण वर्ष यांच्यावरच संकट इथेच संपलं नाही तर अजय यांच्या बहिणींनी वर्षा यांच्यावर मुंबईतील घर हडपल्याचा आरोप केला. हे घर आमच्या वडिलांचं आहे आणि आमचा त्यावर हक्क आहे पण वर्षा आणि अजयने ते हडपलं आहे असं त्यांनी आरोपपत्रात म्हटलं होतं. पण कोर्टाने निकाल देताना त्या बंगल्याची चौघांमध्ये वाटणी केली. पण या वादामुळे वर्षा यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात टीका झाली होती. .आई -मुलीच्या नात्याचा हळवा प्रवास उलगडणारा ‘तिघी’चा ट्रेलर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.