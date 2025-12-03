चाहत्यांच्या गळ्यातलं ताइत, खलनायकांची खलनायिका पुन्हा परत येतेय; कोण आहे ती अभिनेत्री? तुम्ही ओळखलंत का?

छोट्या पडद्यावर एखादा कलाकार गाजला की प्रेक्षक त्याला सहसा विसरत नाहीत. टीव्ही हे सर्वाधिक लोकप्रियता मिळवण्याचं साधन बनलंय. मालिकेतील कलाकार हे प्रेक्षकांच्या गळ्यातला ताईत बनतात. जे नायक नायिकांसाठी होतं तेच खलनायक आणि खलनायिकांसाठीही होतं. जितकी लोकप्रियता मुख्य अभिनेत्री आणि अभिनेत्याला मिळते तितकीच लोकप्रियता इतर कलाकारांना देखील मिळते. विशेषतः खलनायिकांना तर प्रेक्षक मुळीच विसरत नाहीत. अशाच एका गाजलेल्या खलनायिकेची छोट्या पडद्यावर पुन्हा एकदा एंट्री होणार आहे. .या खलनायिकेने आपल्या अभिनयासोबतच आपल्या सौंदर्याने देखील सगळ्यांना वेड लावलं. ती स्वतःच्या फिटनेसकडे प्रचंड लक्ष देते. ही अभिनेत्री आहे प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री माधवी निमकर. माधवीने यापूर्वी साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. मात्र 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' या मालिकेतून ती घराघरात पोहोचलेली. आता माधवी पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यासाठी सज्ज झालीये. माधवीने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक फोटो शेअर केला होता. ज्यात तिच्या हातात एक स्क्रिप्ट दिसतेय. ही स्क्रिप्ट शेअर करत तिने लिहिलं, लवकरच तुमच्या भेटीला येते आहे.' .तिच्या या पोस्टवर तिच्या चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. आपणही माधवीला पुन्हा पाहण्यासाठी उत्सुक आहोत असं ते म्हणत आहेत. ती कुठल्या सिरीयलमध्ये दिसणार आहे हे स्पष्ट झालं नसलं तरी स्टार प्रवाहावरील नव्या मालिकांमध्ये ती दिसण्याची शक्यता आहे. .प्रेम की पैसा...तुमच्या घरात काय नांदतं? झी मराठीवर येतेय नवी मालिका; दिसली मुख्य नायिकेची झलक, तुम्ही ओळखलंत? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.