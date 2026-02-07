‘भागम भाग २’मध्ये गोविंद नसल्याने चाहत्यांची नाराजी!

Entertainment News : सन २००६ मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘भागम भाग’ हा चित्रपट अक्षय कुमार, परेश रावल आणि गोविंदा यांच्या विनोदी केमिस्ट्रीमुळे प्रेक्षकांच्या विशेष स्मरणात राहिला. गैरसमजांवर आधारित कथा, वेगवान संवाद आणि प्रसंगनिष्ठ विनोद यामुळे हा चित्रपट आजही लोकप्रिय मानला जातो. आता या चित्रपटाचा दुसरा भाग येणार असल्याच्या चर्चांमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. . मात्र समोर आलेल्या माहितीनुसार, ‘भागम भाग २’मध्ये अक्षय कुमार आणि परेश रावल पुन्हा एकदा प्रमुख भूमिकेत दिसणार असले तरी, गोविंदाचा सहभाग नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याच्या जागी अभिनेता मनोज वाजपेयी यांची निवड झाल्याच्या चर्चा असून, चित्रपटाचे चित्रीकरण लवकरच मुंबईत सुरू होणार आहे. ही बातमी समोर येताच सोशल मीडियावर, चाहत्यांच्या नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. .अनेक चाहत्यांनी गोविंदाच्या अनुपस्थितीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. एकाने म्हटले, “पहिल्या भागातील विनोदाची खासियत ही तीन कलाकारांच्या केमिस्ट्रीत होती.” तर दुसऱ्याने म्हटले, “मनोज वाजपेयी हे उत्कृष्ट अभिनेता असले तरी, गोविंदाची खास विनोदी शैली आहे. ती मजा वाजपेयींना बघण्यात नाही.” .मूळ कलाकारांपैकी एकाच्या अनुपस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या चर्चांमुळे ‘भागम भाग २’ सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. आता निर्माते या अपेक्षा आणि प्रतिक्रिया कशा पद्धतीने हाताळतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..पिकनिक अभिनेत्रीच्या जीवावर बेतली ! कुटूंबासहित हत्या करून फार्महाऊसवर गाडलं; 13 वर्षांनी मिळाला न्याय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.