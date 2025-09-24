बॉलिवूडच्या 'या' हॉरर चित्रपटाची कॉपी आहे स्टार प्रवाहची 'काजळमाया' मालिका? तरुणाईला लावलेलं वेड; गाणीही प्रचंड गाजलेली

गेल्या काही महिन्यात छोट्या पडद्यावर काही नवीन कार्यक्रम सुरू झाले. त्यात स्टार प्रवाहनेदेखील नवीन मालिकांची मुहूर्तमेढ रोवली. 'लपंडाव' आणि बी'नशीबवान' नंतर आता आणखी एक मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येते आहे. 'बिग बॉस मराठी ४'चा विजेता अक्षय केळकर याची नवी मालिका 'काजळमाया' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. या मालिकेत त्याच्यासोबत अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर आणि अभिनेत्री रुची जाईल मुख्य भूमिकेत आहेत. तर अक्षय यात एका मराठीच्या प्रोफेसरची भूमिका साकारतोय. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला. मात्र हा प्रोमो पाहून प्रेक्षकांना एका बॉलिवूड चित्रपटाची आठवण आलीये. .काय आहे नव्या प्रोमोमध्ये स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये आरुष म्हणजेच अक्षय आपल्या विद्यार्थ्यांना मॅचसाठी शुभेच्छा देऊन त्याच्या लॉकरकडे येतो. मात्र तिथे जात असतानाच त्याच्या पाठोपाठ ती येते. पर्णिका. त्याला तिचे भास होऊ लागतात. सुरुवातीला तो दुर्लक्ष करतो. मात्र शेवटी ती त्याला आवाज देते. ती दुरूनच त्याच्याकडे धावत येते. ती त्याला जाऊन धडकणार इतक्यात आरुषची मैत्रीण त्याला खऱ्या जगात आणते. त्यानंतर आरुष तिला तू नेहमीच मला वाचवायला येतेस असं म्हणतो. आणि ती देवी असल्यासारखी त्याला आशीर्वाद देते. एकूणच मालिकेत एक गूढ रहस्यकथा दाखवण्यात येणार आहे. .या चित्रपटापासून प्रेरीत आहे कथा?हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांना बॉलिवूडच्या 'कृष्णा कॉटेज' या चित्रपटाची आठवण झाली आहे. हा चित्रपट २००४ साली प्रदर्शित झाला होता. यात सोहेल खान, ईशा कोप्पिकर, अनिता हसनंदानी मुख्य भूमिकेत होते. चित्रपटाची कथा एका जुन्या आणि रहस्यमय घरात घडते. काही मित्र-मैत्रिणी एका कॉलेजमध्ये शिकत असतात. त्यातील एका मित्राला जुनी पुस्तकं आणि साहित्य आवडतं. त्याला एका जुन्या पुस्तकाची प्रत मिळते, जी त्याला एका बंगल्यात घेऊन जाते, ज्याचं नाव 'कृष्णा कॉटेज' असतं. त्या बंगल्यात काही विचित्र आणि भयानक घटना घडायला लागतात. त्यांना असं वाटतं की त्या बंगल्यात काहीतरी अदृश्य शक्ती आहे. पुढे त्यांना असं कळतं की त्या बंगल्यामध्ये एक दुर्दैवी प्रेम-कथा दडलेली आहे. तेव्हापासून ती शक्ती आपलं प्रेम मिळवण्यासाठी आत्मा बनून या जगात राहते. .अशीच कथा आता मालिकेत दाखवण्यात आली आहे. मात्र इथे अक्षय प्रोफेसर दाखवला आहे. तर खलनायिका चेटकीण. मात्र कथा मिळतीजुळती असल्याने नेटकऱ्यांनी या चित्रपटापासून प्रेरित असण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय. ही मालिका २७ ऑक्टोबर पासून रात्री ११ वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. या मालिकेसाठी स्टार प्रवाहची 'अबोली' ही मालिका निरोप घेणार असल्याचं बोललं जातंय. .शेवटी पाय कापावा लागला आणि... असा झालेला 'अशी ही बनवाबनवी' मधील लीलाबाई काळभोर यांचा दुर्दैवी अंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.