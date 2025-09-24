दीपिका पादुकोण बाहेर झाल्यानंतर 'कल्की'मध्ये लागणार 'या' अभिनेत्रीची वर्णी? चाहत्यांनीच सुचवलं नाव

काही दिवसांपूर्वी 'कल्की २८९८ एडी' च्या सीक्वलमधून दीपिका पादुकोण बाहेर पडल्याची बातमी आली आणि सगळ्यांना मोठा धक्का बसला. ती बाहेर पडण्यामागचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही, पण निर्माते आणि दीपिका यांच्यात मानधन आणि कामाच्या वेळांबाबत जुळवून न आल्यामुळे तिने हा चित्रपट सोडल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी निर्मात्यांनी तिला काढल्याचं देखील म्हटलं गेलं. मात्र आता या चित्रपटात तिच्याजागी नेमकं कोण दिसणार याबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता आहे. त्या भूमिकेसाठी चाहत्यांनीदेखील काही नावं सुचवली आहेत. .'कल्की' चित्रपटात दीपिकाने सुमतीची भूमिका साकारली होती, जी भगवान विष्णूंच्या कल्की अवताराला जन्म देणारी आहे. दुसऱ्या भागात हीच कथा पुढे नेली जाणार होती. पण आता दीपिकाने चित्रपट सोडल्यामुळे तिच्या जागी कोणत्या अभिनेत्रीची निवड होईल, हा मोठा प्रश्न आहे. या भूमिकेसाठी प्रेक्षकांनी काही अभिनेत्रीची नावं सुचवलीयेत. कोण आहेत त्या अभिनेत्री? .अनुष्का शेट्टीबहुतांश प्रेक्षकांनी अनुष्का शेट्टी या भूमिकेसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते असं म्हंटलंय. तिने प्रभाससोबत यापूर्वीही काम केलंय. 'बाहुबली' आणि 'अरुंधती' सारख्या चित्रपटांमधील तिच्या दमदार कामगिरीमुळे ती दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक बनली. अनेकांनी अनुष्का ही भूमिका उत्तमरीत्या साकारू शकते असं सांगितलंय. .यासोबतच काही प्रेक्षकांनी सामंथाचं नाव देखील सुचवलंय. तर काहींनी ऐश्वर्या आणि नयनतारा यांचीही नावं सुचवली आहेत. .ज्यांची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते, अखेर ते आले; पण नेटकरी म्हणतात स्टार प्रवाहने झी मराठीचे कलाकार ढापले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.