बाजूला हो ना... फराह खानचा कपाळावर टिळा लावून घेण्यास नकार; Viral Video पाहून नेटकरी संतापले; म्हणतात

नवरात्रीमध्ये अनेक ठिकाणी माताकी चौकी आणि इतर कार्यक्रम आयोजित केले जातात. अशा कार्यक्रमांना अनेक बॉलिवूड कलाकारांना देखील बोलवलं जातं. अशाच एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. जिथे बॉलिवूड अभिनेत्री फराह खानला देखील बोलावण्यात आलेलं. मात्र तिच्या वागणुकीने सगळेच थक्क झाले. फराहचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात ती कपाळावर टिळा लावून घेण्यास नकार देतेय. हे पाहून नेटकरी तिच्यावर चांगलेच भडकलेत. मग अशा कार्यक्रमांना जायचंच नाही असं म्हणत तिला चांगलाच ट्रोल केलं जातंय. .फराह खानचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. फराह एका गाडीमधून उतरते. ती लॉबीमध्ये येते. इत्तर कलाकारांप्रमाणे तिथे उभी व्यक्ती तिलाही ओवाळते. त्यासाठीही फराह नखरे करते. तिच्या अंगावर फुलांच्या पाकळ्या पडल्यावर ती वैतागते. आणि जेव्हा तिला टिळा लावण्यात येत असतो तेव्हा ती समोरच्या व्यक्तीला बोटानेच थांबायला सांगते. ती टिळा लावून घेण्यास नकार देते. हे पाहिल्यावर नेटकरी तिला प्रश्न विचारत आहेत. भारतात अनेक हॉटेलमध्ये किंवा स्वागत करताना असंच स्वागत केलं जातं. त्यात असं वागण्यासारखं काय आहे असं विचारत अनेकांनी तिला ट्रोल केलंय. .फराहच्या या व्हिडिओवर 'अशा लोकांना कशाला बोलावता?' , 'आणखी फेमस करा अशा लोकांना… आता काय सेलिब्रिटी झाले हे लोक… तुमच्या-आमच्या बोलण्याने काही होणार नाही.', 'नवरात्रीच्या कार्यक्रमांना कशाला येत मग हे सगळं आवडत नाही तर? विश्वास नाही मग यायचंच नाही', 'हीच नवरा हिंदू आहे ना?' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओवर केल्यात. .एका चाहत्यामुळे गेलेला हेमा मालिनींच्या वडिलांचा जीव; अभिनेत्रीला पाहण्यासाठी घरात घुसला आणि थेट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.