फरहान खानची मुख्य भूमिका असलेला 120 बहादूर आता पहा ओटीटीवर ! कधी आणि कुठे घ्या जाणून

भारताची सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन सेवा असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज '120 बहादुर' या प्रेरणादायी युद्धनाट्याच्या जागतिक स्ट्रीमिंग प्रीमियरची घोषणा केली. भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील एका असामान्य अध्यायावर आधारित हा चित्रपट दिग्दर्शक रजनीश 'रेझी' घई यांनी दिग्दर्शित केला असून, रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) तसेच अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओज) यांनी त्याची निर्मिती केली आहे..समीक्षकांनी गौरवलेल्या या चित्रपटात फरहान अख्तर मुख्य भूमिकेत असून, त्यांच्यासोबत राशी खन्ना, स्पर्श वालिया, विवान भटेना आणि एजाज खान महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसतात. धैर्य, बंधुभाव आणि अढळ निर्धार यांची सशक्त मांडणी करणारा हा चित्रपट, प्रचंड प्रतिकूल परिस्थितीतही लढा देणाऱ्या 13 कुमाऊँ रेजिमेंटमधील भारतीय सैनिकांच्या असाधारण बलिदानाला आदरांजली वाहतो. '120 बहादुर' आता भारतात तसेच जगभरातील 200 हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध आहे..लडाखमधील रेझांग ला खिंडीत घडलेल्या कथानकावर आधारित हा चित्रपट ऐतिहासिक रेझांग ला लढाईतून प्रेरणा घेतो—जिथे अतुलनीय शौर्य आणि बलिदानाने इतिहास घडवला. रायफल्स, संगीन (बायोनेट्स) आणि हातोहात लढत दिलेल्या अखेरच्या झुंजीचे प्रभावी चित्रण करत, '120 बहादुर' सैनिकांमधील बंधुभाव, पराक्रम आणि सर्वोच्च बलिदान उलगडतो आणि प्रेक्षकांना एक अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे आश्वासन देतो.