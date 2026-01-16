Premier

फरहान खानची मुख्य भूमिका असलेला 120 बहादूर आता पहा ओटीटीवर ! कधी आणि कुठे घ्या जाणून

Farhan Akhtar Movie Ott Release : फरहान अख्तरची मुख्य भूमिका असलेला 120 बहादूर हा सिनेमा आता ओटीटीवर रिलीज झालाय. तुम्हाला कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार. जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : भारताची सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन सेवा असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आज ‘120 बहादुर’ या प्रेरणादायी युद्धनाट्याच्या जागतिक स्ट्रीमिंग प्रीमियरची घोषणा केली. भारतीय लष्कराच्या इतिहासातील एका असामान्य अध्यायावर आधारित हा चित्रपट दिग्दर्शक रजनीश ‘रेझी’ घई यांनी दिग्दर्शित केला असून, रितेश सिधवानी आणि फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) तसेच अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओज) यांनी त्याची निर्मिती केली आहे.

