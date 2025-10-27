Premier

Farhan Akhtar: फरहान अख्तरने खरेदी केली आलिशान कार ! सोशल मीडियावर होते चर्चा

Bollywood Style:बॉलिवूड अभिनेता आणि दिग्दर्शक फरहान अख्तरने या दिवाळीत स्वतःसाठी एक खास भेट घेतली आहे. वैभव आणि आकर्षकतेचं प्रतीक मानली जाणारी मर्सिडीज-मायबॅक जीएलएस६०० ही आलिशान गाडी फरहानने आपल्या कलेक्शनमध्ये सामील केली आहे.
