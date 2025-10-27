Farhan Akhtar: फरहान अख्तरने खरेदी केली आलिशान कार ! सोशल मीडियावर होते चर्चा

बॉलिवूड अभिनेता आणि दिग्दर्शक फरहान अख्तरने या दिवाळीत स्वतःसाठी एक खास भेट घेतली आहे. वैभव आणि आकर्षकतेचं प्रतीक मानली जाणारी मर्सिडीज-मायबॅक जीएलएस६०० ही आलिशान गाडी फरहानने आपल्या कलेक्शनमध्ये सामील केली आहे..तब्बल ३.१५ कोटी रुपयांच्या या गाडीच्या खरेदीनंतर फरहान आणि त्यांची पत्नी शिबानी दांडेकर यांनी मुंबईतील वांद्रे भागात नवा ‘राइड’ घेतल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..या व्हिडिओमध्ये फरहान आपल्या नव्या ग्रीन कलरच्या गाडीमध्ये ऑफिसकडे जाताना दिसतो. त्याच्यासोबत शिबानीही होती. दोघांनी माध्यमांना हात हलवून शुभेच्छा दिल्या आणि फोटोसाठी पोझ दिली. .फरहान अख्तरच्या या नव्या खरेदीने चाहत्यांचं लक्ष वेधलं आहे, विशेषतः त्याने निवडलेला गडद हिरवा रंग चर्चेचा विषय ठरला आहे. कामाच्या आघाडीवर फरहान लवकरच ‘१२० बहादूर’ या युद्धपटातून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे..लता मंगेशकर यांच्या जयंतीनिमित्त ‘१२० बहादूर’चा दुसरा टीझर प्रदर्शित.१९६२ मधील रेझांग लाच्या ऐतिहासिक लढाईवर आधारित या चित्रपटात तो मेजर शैतानसिंग भाटी या परमवीर चक्र विजेत्याची भूमिका साकारणार आहे. रजनीश ‘रेझी’ घई दिग्दर्शित आणि एक्सेल एंटरटेनमेंट निर्मित हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.