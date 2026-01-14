'तुम्ही शिवी देणार ना?' प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने अभिनेत्री फरीदा जलालसमोर ठेवलेली अट, म्हणाल्या...'तो माझ्यासमोर'

Vishal Bhardwaj asked Farida Jalal to abuse interview: दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांचा 'ओ रोमिओ' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या सिनेमाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आलाय. या टीझरनंतर सगळीकडे या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया या सिनेमामध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तसंच विक्रांत मेस्सी, नाना पाटेकरांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे..या सिनेमामध्ये शाहिद कपूर मुख्य भूमिकेत असला तरी सिनेमातील एका व्यक्तीनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. ज्येष्ठ अभिनेत्री फरीदा जलाल या टीझरमध्ये शिवी देताना पहायला मिळाल्या. एवढ्या शांत आणि सभ्य अभिनेत्रीचा असा वेगळा अवतार पाहून सगळेच शॉक झाले. दरम्यान याबाबत आता अभिनेत्री फरीदा जलाल यांनी एका मुलाखतीत कारणही सांगितलय. .फरीदा जलाल यांनी 'झूम'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'हीरामंडी या वेब सीरिजमध्ये संजय लीला भन्साळींसोबत काम केल्यानंतर विशाल भारद्वाज यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. जेव्हा भारद्वाज माझ्या घरी आले होते, त्यावेळी मी भाजद्वाज यांना त्यांच्यासोबत काम करण्याचं सुद्धा सांगितलं होतं. '.'जेव्हा या सिनेमाबद्दल कळलं तेव्हा सगळ्यात आधी विशाल भारद्वाज यांनी एक गोष्ट विचारली, ते म्हणाले... 'तुम्ही शिवी देणार ना?' मला त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचं आश्चर्य वाटलं. मला त्यावेळी काय उत्तर द्यावं हे कळत नव्हतं. पण मी त्यांना नकार देऊ शकले नाही. कारण मला त्या दिग्दर्शकासोबत काम करायचं होतं. ' .पुढे बोलताना फरीदा जलाल म्हणाल्या, 'मी विशाल भारद्वाज यांना म्हणाले की, फार घाणेरड्या शिव्या देणार नाही. छोट्या छोट्या शिव्या देऊ शकते. आई- बहिणीवर असलेल्या शिव्या मी देणार नाही. जेव्हा मी सुद्धा या अटी टाकल्या, तेव्हा ते माझं बोलणं एकून हसू लागले. मी शिवी दिल्याचं पाहून चाहत्यांना आश्चर्य वाटतय. पण मी फक्त एकच शिवी दिलीय. पण सध्या तिच शिवी सोशल मीडियावर चर्चेत आलीय. '.Tharla Tar Mag: ही संक्रात नक्की कोणावर येणार? 'ठरलं तर मग' मालिकेत मोठा खुलासा होणार? जुई गडकरी पोस्ट करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.