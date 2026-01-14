Premier

'तुम्ही शिवी देणार ना?' प्रसिद्ध दिग्दर्शकाने अभिनेत्री फरीदा जलालसमोर ठेवलेली अट, म्हणाल्या...'तो माझ्यासमोर'

FARIDA JALAL ABUSIVE DIALOGUE IN VISHAL BHARDWAJ FILM: विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित ‘ओ रोमिओ’ या आगामी सिनेमाच्या टीझरमध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री फरीदा जलाल शिवी देताना दिसल्याने प्रेक्षक चकित झाले आहेत.
Apurva Kulkarni
Vishal Bhardwaj asked Farida Jalal to abuse interview: दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांचा 'ओ रोमिओ' सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. दरम्यान या सिनेमाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आलाय. या टीझरनंतर सगळीकडे या सिनेमाची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया या सिनेमामध्ये मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तसंच विक्रांत मेस्सी, नाना पाटेकरांची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे.

