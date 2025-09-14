Premier

Abeer Gulal :फवाद खान वाणी कपूर स्टारर ‘अबीर गुलाल’ २६ सप्टेंबरपासून भारतात चित्रपटगृहात

Fawad Khan: फवाद खान आणि वाणी कपूरच्या प्रमुख भूमिकेतील ‘अबीर गुलाल’ चित्रपट लवकरच २६ सप्टेंबरपासून भारतात प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट प्रेमकथानकावर आधारित आहे.
Abeer Gulal

Abeer Gulal

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान आणि बॉलीवूड अभिनेत्री वाणी कपूर यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘अबीर गुलाल’ हा चित्रपट लवकरच भारतीय प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. आतापर्यंत या चित्रपटाच्या भारतातील प्रदर्शनावर स्थगिती होती; मात्र आता त्याला परवानगी मिळाली आहे.

Loading content, please wait...
Chinese
Abeer Gulal movie release
Fawad Khan and Vaani Kapoor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com