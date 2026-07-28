फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मराठी २०२६ ची नामांकनं जाहीर! 'दशावतार', 'गोंधळ' आणि 'आता थांबायचा नाय!' चा डंका; पाहा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्रींची यादी

फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मराठी २०२६ ची नामांकनं जाहीर झाली आहेत. नामांकनांच्या शर्यतीत तब्बल २२ नामांकनांसह 'दशावतार' चित्रपटाने बाजी मारली आहे. त्यापाठोपाठ 'आता थांबायचा नाय!' आणि 'गोंधळ' हे दोन्ही चित्रपट १९-१९ नामांकनांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मुंबईत आयोजित एका पत्रकार परिषदेत प्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिने या नामांकनांची अधिकृत घोषणा केली. येत्या ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी मुंबईतील 'हॉटेल सहारा स्टार' येथे हा दिमाखदार सोहळा पार पडणार असून, सिद्धार्थ चांदेकर आणि अमेय वाघ या सोहळ्याचे सूत्रसंचालन करणार आहेत..मुख्य पुरस्कारांमधील चुरससर्वोत्कृष्ट चित्रपट: 'एप्रिल मे ९९', 'आता थांबायचा नाय!', 'दशावतार', 'फसक्लास दाभाडे', 'जारण' आणि 'स्थळ - अ मॅच' या सहा चित्रपटांमध्ये मुख्य पुरस्कारासाठी लढत रंगणार आहे.सर्वोत्कृष्ट अभिनेता: दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भारत जाधव, ललित प्रभाकर, अमेय वाघ आणि सिद्धार्थ चांदेकर यांच्यात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या ट्रॉफीसाठी स्पर्धा आहे.सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री: रेणुका शहाणे, अमृता सुभाष, सई ताम्हणकर, हृता दुर्गुळे आणि साजिरी जोशी यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री श्रेणीत नामांकन मिळाले आहे.सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक: हेमंत ढोमे, जयंत दिगंबर सोमळकर, रोहन मापूसकर, ऋषिकेश के. गुप्ते, शिवराज वायचळ आणि सुबोध खानोलकर नामांकित झाले आहेत..'फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मराठी २०२६' ची प्रमुख नामांकने:१. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट (Best Film)एप्रिल मे ९९आता थांबायचा नाय!दशावतारफसक्लास दाभाडेजारणस्थळ - अ मॅच२. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक (Best Director)हेमंत ढोमे (फसक्लास दाभाडे)जयंत दिगंबर सोमळकर (स्थळ - अ मॅच)रोहन मापूसकर (एप्रिल मे ९९)ऋषिकेश के. गुप्ते (जारण)शिवराज वायचळ (आता थांबायचा नाय!)सुबोध खानोलकर (दशावतार).३. सर्वोत्कृष्ट चित्रपट - समीक्षक (Best Film - Critics')देवमाणूस (तेजस प्रभा विजय देवस्कर)गोंधळ (संतोष डावखर)साबर बोंडा (रोहन परशुराम कानावडे)स्थळ - अ मॅच (जयंत दिगंबर सोमळकर)तीन पायांचा घोडा (नूपुर बोरा)उत्तर (क्षितिज पटवर्धन)४. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (Best Actor - Male)अमेय वाघ (फसक्लास दाभाडे)भारत जाधव (आता थांबायचा नाय!)दिलीप प्रभावळकर (दशावतार)ललित प्रभाकर (आरपार)महेश मांजरेकर (देवमाणूस)सिद्धार्थ चांदेकर (फसक्लास दाभाडे).५. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (Best Actor - Female)अमृता सुभाष (जारण)हृता दुर्गुळे (आरपार)रेणुका शहाणे (देवमाणूस)सई ताम्हणकर (गुलकंद)साजिरी जोशी (एप्रिल मे ९९)६. सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - समीक्षक (Best Actor - Critics')आर्यन मेंघजी (एप्रिल मे ९९)अभिनय बेर्डे (उत्तर)भूषण मनोज (साबर बोंडा)प्रसाद ओक (गुलकंद)सिद्धार्थ बोडके (पुन्हा शिवाजीराजे भोसले)तारानाथ खिरटकर (स्थळ - अ मॅच).७. सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - समीक्षक (Best Actress - Critics')इशिता देशमुख (गोंधळ)नंदिनी चिकटे (स्थळ - अ मॅच)रेणुका शहाणे (उत्तर)रिंकू राजगुरू (आशा)८. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेता (Best Supporting Actor - Male)अनुज प्रभु (गोंधळ)किशोर कदम (गोंधळ)समीर चौगुले (गुलकंद)सिद्धार्थ जाधव (आता थांबायचा नाय!)सिद्धार्थ मेनन (दशावतार)सूरज सुमन (साबर बोंडा).९. सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्री (Best Supporting Actor - Female)अनिता दाते (जारण)जयश्री जगताप (साबर बोंडा)किरण खोजे (आता थांबायचा नाय!)क्षिती जोग (फसक्लास दाभाडे)प्राजक्ता हानामघर (आता थांबायचा नाय!)प्रियदर्शिनी इंदलकर (दशावतार)१०. सर्वोत्कृष्ट संगीत (Best Music Album)ए. व्ही. प्रफुल्लचंद्र (दशावतार)अमितराज (फसक्लास दाभाडे)गुलराज सिंग (आरपार)गुलराज सिंग आणि सौरभ भालेराव (आता थांबायचा नाय!)इलयाराजा (गोंधळ)रोहन-रोहन (एप्रिल मे ९९).११. सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायक - पुरुष (Best Playback Singer - Male)अभिजित कोसंबी ('मल्हारी' - गोंधळ)अजय गोगावले ('रंगपूजा' - दशावतार)अजय गोगावले ('शीर्षक गीत' - आता थांबायचा नाय!)हर्षवर्धन वावरे ('दिस सरले' - फसक्लास दाभाडे)साहिल कुलकर्णी ('ऋतुचक्र' - दशावतार)सोनू निगम ('मन जाई' - एप्रिल मे ९९)१२. सर्वोत्कृष्ट पार्श्वगायिका - स्त्री (Best Playback Singer - Female)आनंदी जोशी ('दिस सरले' - फसक्लास दाभाडे)आनंदी जोशी ('शीर्षक गीत' - आता थांबायचा नाय!)आर्या आंबेकर ('चंदना' - गोंधळ)निहिरा जोशी देशपांडे ('चल रे मना जाऊ' - आता थांबायचा नाय!)राधिका भिडे ('हो आई' - उत्तर)रोंकिणी गुप्ता ('असेन मी' - उत्तर)स्वानंदी सरदेसाई ('ऋतुचक्र' - दशावतार).नवोदित श्रेणी (Debuts)नवोदित दिग्दर्शक: गौरव पटकी (आरपार), जयंत दिगंबर सोमळकर (स्थळ - अ मॅच), रोहन मापूसकर (एप्रिल मे ९९), रोहन परशुराम कानावडे (साबर बोंडा), संतोष डावखर (गोंधळ), शिवराज वायचळ (आता थांबायचा नाय!) आणि सुबोध खानोलकर (दशावतार).नवोदित अभिनेता: अविनाश लोंढे, भूषण मनोज, दीपक जोईल, कुणाल शुक्ला, निषाद भोईर, तारानाथ खिरटकर.नवोदित अभिनेत्री: इशिता देशमुख, जान्हवी सावंत, नंदिनी चिकटे, रिया नलावडे, साजिरी जोशी.मराठी चित्रपटांमधील या कलाकृतींचा आणि कलाकारांचा सन्मान करणारा हा सोहळा लवकरच सोनी मराठी वाहिनीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे..आणि प्रवीण तरडेंनी कुशल बद्रिकेला सणसणीत कानफडात लगावली; अभिनेत्याने स्वतः सांगितलं काय घडलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.