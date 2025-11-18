बिग बॉस मराठी फेम शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घराला लागली आग; थोडक्यात वाचला अभिनेता

Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीजन 2 चा विनर आणि अभिनेता शिव ठाकरे अल्पावधीत प्रसिद्ध झाला. मराठीनंतर शिवला हिंदीमध्ये अमाप प्रसिद्धी मिळाली. आता तो हिंदी इंडस्ट्रीमध्येच अधिक सक्रिय असतो. काही काळापूर्वीच त्याने मुंबईत स्वतःचं घर घेतलं. पण आज 18 नोव्हेंबरला त्याच्या घराला अचानक आग लागली. .मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सकाळी घडलेल्या दुर्घटनेत शीवच्या घराला आग लागली. शिव कोलते पाटील वर्व या बिल्डिंगमध्ये राहतो. सकाळी अचानक त्याच्या घरी आग लागली. सुदैवाने अभिनेता या घटनेत वाचला असून त्याला कोणतीही इजा झालेली. नाही पण त्याच्या घराचं बरंचसं नुकसान झालं आहे. आग लागण्याचं कारण अद्याप समजू शकलं नाहीये. .सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, त्याच्या घराच्या हॉलमधील एक भाग पूर्णपणे जळल्याचं दिसत आहे. तर एसीचंही बरचस नुकसान झालं आहे. काल रात्रीच अभिनेता बाहेरगावहून मुंबईत परत आला होता आणि आज सकाळी ही घटना घडली. .झलक दिखला जा हा शो करत असतानाच शिवने हे घर विकत घेतलं होतं. परीक्षक आणि कोरियोग्राफर फराह खानने त्याचं यासाठी अभिनंदन केलं होतं आणि त्याला गणपतीची मूर्ती भेट दिली होती. त्याचे अनेक मित्रही गृहप्रवेशावेळी सहभागी झाले होते. .दरम्यान, शिव अखेरचा एका म्युझिक व्हिडिओमध्ये दिसला होता. अजूनतरी तो कोणत्याही मराठी प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस आला नाहीये. .विवाहित अभिनेत्याच्या प्रेमात वेडी झालेली अभिनेत्री ! बायकोने घटस्फोट द्यावा म्हणून दिलेली पैशांची लाच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.