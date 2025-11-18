Premier

बिग बॉस मराठी फेम शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घराला लागली आग; थोडक्यात वाचला अभिनेता

Fire Breaks At Shiv Thakare House : बिग बॉस मराठी फेम आपला माणूस शिव ठाकरेच्या मुंबईतील घराला आग लागली. आज ही दुर्घटना घडली असून यात अभिनेता थोडक्यात बचावला.
kimaya narayan
18 नोव्हेंबर

Entertainment News : बिग बॉस मराठी सीजन 2 चा विनर आणि अभिनेता शिव ठाकरे अल्पावधीत प्रसिद्ध झाला. मराठीनंतर शिवला हिंदीमध्ये अमाप प्रसिद्धी मिळाली. आता तो हिंदी इंडस्ट्रीमध्येच अधिक सक्रिय असतो. काही काळापूर्वीच त्याने मुंबईत स्वतःचं घर घेतलं. पण आज 18 नोव्हेंबरला त्याच्या घराला अचानक आग लागली.

