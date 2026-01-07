‘कॉमन सेन्स नाही का?’सलमानसोबत काम करणारी अभिनेत्री डेजी शाहच्या शेजारच्या बिल्डिंगला आग, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

Daisy Shah Fire near Building Viral Video: सलमान खान याच्यासोबत काम केलेली अभिनेत्री डेजी शाहनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये दिसून येतय की, डेजीच्या बाजूच्या बिल्डिंगमध्ये आग लागली आहे. ही आग निवडणुकीमध्ये प्रचार करणाऱ्या लोकांमुळे लागलीय. कारण प्रचार करणारे फटाके उडवत असताना ही आगीची घटना घडलीय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये डेजी शाह आग लागलेल्या बिल्डिंगच्या खाली दिसतेय. यावेळी व्हिडिओमध्ये ती म्हणतेय की, 'इथं काही लोक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी रस्त्यातच फटाके उडवले. त्यामुळे जवळच असलेल्या घराला आग लागली.'.'आग लागली आणि ते पळून गेले'पुढे बोलताना डेजा म्हणाली की, 'काही मुर्ख लोकं होती जी रस्त्यावर फटाके उडवत होती. त्यांच्या हे देखील लक्षात नाही आलं की, त्यांच्यामुळे इथं आग लागली आहे. ते प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये जाऊन प्रचार करत होते. जेव्हा आग लागली तेव्हा ते तेथून पळून गेले. परंतु ही जी आग लागलीय. त्याच्या बाजूच घर माझं आहे.'.'बिल्डिंगमध्ये फटाके फोडणं चुकीचं'सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत अभिनेत्रीनं लिहलं की, 'माझं कोणत्या राजकीय पक्षासोबत काही देणं घेणं नाही. परंतु जेव्हा तुम्ही निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एखादी टीम हायर करतात. तेव्हा प्लीज तपासून पहा की, त्यांच्यात थोडा कॉमन सेंस आहे की, नाही. नशीब बिल्डिंग कमेटीने त्यांनी प्रत्येक घरी जाण्यास विरोध केला. परंतु अशा प्रकारे फटाके उडवणं खुप चुकीचं आहे.'.सुधा चंद्रन यांच्या अंगात खरंच देवी आलेली की, नाटक होतं? खरं कारण आलं समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.