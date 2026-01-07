Premier

‘कॉमन सेन्स नाही का?’सलमानसोबत काम करणारी अभिनेत्री डेजी शाहच्या शेजारच्या बिल्डिंगला आग, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

FIRE BREAKS OUT NEAR DAISY SHAH’S BUILDING: अभिनेत्री डेजी शाह हिने तिच्या शेजारच्या बिल्डिंगला लागलेल्या आगीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी फटाके उडवणाऱ्या लोकांमुळे ही आग लागल्याचा आरोप तिने केला आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

Daisy Shah Fire near Building Viral Video: सलमान खान याच्यासोबत काम केलेली अभिनेत्री डेजी शाहनं तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये दिसून येतय की, डेजीच्या बाजूच्या बिल्डिंगमध्ये आग लागली आहे. ही आग निवडणुकीमध्ये प्रचार करणाऱ्या लोकांमुळे लागलीय. कारण प्रचार करणारे फटाके उडवत असताना ही आगीची घटना घडलीय.

