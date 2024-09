Premier

"तुमच्या सपोर्टची आम्हाला गरज नाही" ; घटस्फोटाच्या चर्चांवर अखेर गौरव तनेजाच्या पत्नीने सोडलं मौन, म्हणाली "त्याला मी..."

Gaurav Taneja's wife breaks her silence on viral video and divorce speculations : फ्लाईंग बिस्ट म्हणजेच गौरव तनेजाची पत्नी रितूने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत घटस्फोटाच्या बातम्यांवर स्पष्टीकरण दिल.