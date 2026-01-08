Premier

अतुल कुलकर्णी नाही तर नटरंगसाठी 'या' अभिनेत्याला होती दिग्दर्शक रवी जाधव यांची पहिली पसंती ! म्हणाले..

This Marathi Actor Was First Choice For Natrang : नटरंग या सिनेमातील गुणा या भूमिकेसाठी अतुल कुलकर्णी ही रवी जाधव यांची पहिली पसंती नव्हते. त्यांना गुणाच्या भूमिकेत कोण हवं होतं जाणून घेऊया.
This Marathi Actor Was First Choice For Natrang

This Marathi Actor Was First Choice For Natrang

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश दिग्दर्शक आणि निर्माते म्हणजे रवी जाधव. आजवर अनेक उत्तम आणि गाजलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन रवी जाधव यांनी केलं आहे. त्यांचा अतिशय गाजलेला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर कोरला गेलेला सिनेमा म्हणजे नटरंग. पण तुम्हाला माहितीये का रवी जाधव यांनी अतुल कुलकर्णी यांची या सिनेमासाठी निवड केलीच नव्हती.

Loading content, please wait...
marathi movie
ravi jadhav
Entertainment news
Adesh bandekar
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com