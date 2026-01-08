अतुल कुलकर्णी नाही तर नटरंगसाठी 'या' अभिनेत्याला होती दिग्दर्शक रवी जाधव यांची पहिली पसंती ! म्हणाले..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रथितयश दिग्दर्शक आणि निर्माते म्हणजे रवी जाधव. आजवर अनेक उत्तम आणि गाजलेल्या सिनेमांचं दिग्दर्शन रवी जाधव यांनी केलं आहे. त्यांचा अतिशय गाजलेला आणि प्रेक्षकांच्या मनावर कोरला गेलेला सिनेमा म्हणजे नटरंग. पण तुम्हाला माहितीये का रवी जाधव यांनी अतुल कुलकर्णी यांची या सिनेमासाठी निवड केलीच नव्हती. .2010 मध्ये रिलीज झालेल्या नटरंग सिनेमाने मराठी सिनेविश्वात इतिहास रचला. या सिनेमाचा किस्सा नुकताच त्यांनी कॅच अप या चॅनेलला शेअर केला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .ते म्हणाले की,"नटरंगमध्ये अतुलचं कास्टिंग मी केलं नव्हतं. माझं पहिलं कास्टिंग होतं आदेश बांदेकर. खरंतर अजय-अतुलशी माझी ओळख आदेश बांदेकरने करून दिली. माझा त्यांच्याशी थेट संपर्क नव्हता. आदेश त्यांना ओळखायचा कारण तो आधीपासून झी गौरव वगैरे करायचा. पण अतुलचं कास्टिंग झीने केलं. निखिल साने आणि तेथील इतरांनी मला अतुलबद्दल सांगितलं. ते चॅनेलसाठी काम करतात त्यामुळे प्रेक्षकांचा,चॅनेलचा अभ्यास होता. ते म्हणाले की, अतुल आला तर त्या सिनेमाचं अजून काहीतरी मोठं होईल आणि ते झालं. "."अतुलने या सिनेमासाठी स्वतःला समर्पित केलं. त्याने या सिनेमासाठी जी मेहनत घेतली त्याला तोड नाहीये, रंग दे बसंतीसारख्या सिनेमात काम केलेला अतुल आपल्या सिनेमासाठी इतकी मेहनत घेतोय. बारीक गोष्टींवर काम करतोय त्यातून आपल्याला खूप शिकायला मिळतं. मी नशीबवान होतो की मला अशी माणसं भेटली." असं ती पुढे म्हणाली. .दरम्यान 2010 साली रिलीज झालेल्या या सिनेमात सोनाली कुलकर्णी, विभावरी देशपांडे, किशोर कदम, प्रिया बेर्डे यांच्याही मुख्य भूमिका होत्या. या सिनेमाची गाणी विशेष गाजली. .अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.