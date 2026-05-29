घरकाम करणारीच्या पगारावरून वाद! अभिनेत्रीच्या वक्तव्यावर नेटकरी संतापले; म्हणाले- मुंबईत आहेस तर...

चित्रपट आणि ओटीटीमुळे घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी सध्या तिच्या 'मेड'च्या पगारामुळे प्रचंड चर्चेत आहे. सोशल मीडियावरील तिच्या एका व्हायरल व्हिडिओ क्लिपमुळे नवा वाद सुरू झालाय, यामध्ये ती मेडच्या पगाराबद्दल बोलताना दिसतेय. कीर्तीच्या या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांचा पूर आलाय. या व्हिडिओमध्ये तिच्याकडे काम करणाऱ्या महिलेने पगार म्हणून जितक्या रुपयांची मागणी केल्याचं ती सांगते. यावरून ही रक्कम योग्य की अयोग्य असं सांगणारे दोन गट पडलेत. .नेमकं प्रकरण काय?नुकतीच कीर्ति मुंबईतील यारी रोड येथील तिच्या नवीन घरात शिफ्ट झाली. त्यानंतर तिथल्या घरकाम करणाऱ्या महिलेने तिच्याकडे जेवढा पगार मागितला तो जास्त असल्याचं ती म्हणतेय. मात्र, अशा प्रकारे मेडच्या पगारावर जाहीरपणे बोलणं लोकांना अजिबात आवडलेलं नाही. सोशल मीडिया युजर्सचं म्हणणे आहे की, मुंबईसारख्या महागड्या शहरात घरकामासाठी ही रक्कम फार मोठी नाही. .कीर्तीने नुकतीच 'बॉलीवूड बबल'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी माझ्या मॅनेजरशी याबद्दल बोलत होते. मी नुकतीच यारी रोडला नवीन घरात शिफ्ट झाले. तिथल्या कुक आणि मेडने जे दर सांगितले, ते ऐकून मला वाटलं- हे दर कसे योग्य असू शकतात? दोन तासांच्या कामासाठी, ज्यामध्ये झाडू, लादी, भांडी, डस्टिंग आणि कपडे धुणे समाविष्ट आहे... या सगळ्यासाठी ती माझ्याकडून १०,००० रुपये मागत होती."."आमचा चेहरा पाहून असे करतात का?"कीर्ति पुढे म्हणाली की, तिला प्रश्न पडतोय की तिच्या प्रोफेशनमुळे (अभिनेत्री असल्यामुळे) लोक तिच्याकडून जास्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? ती म्हणाली, "माझं म्हणणं असं आहे की, तू दोन तासांसाठी येत आहेस आणि तुझ्या हिशोबाने काम करून जात आहेस, मग तू १०,००० रुपये कशासाठी चार्ज करतेयस? त्या वेळी आम्ही विचार करत होतो की, आमचा चेहरा पाहून यांना असं वाटतं का की यांच्याकडे खूप पैसे असतील, तर थोडे जास्तच मागून घेऊया!".मिनी माथुरनेही सुनावले!कीर्तिच्या या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मुंबईत घरकामासाठी १०,००० रुपये महिना असणे ही सामान्य गोष्ट आहे, कारण यामध्ये प्रचंड शारीरिक कष्ट लागतात, असं नेटकऱ्यांनी म्हटलंय. प्रसिद्ध अँकर आणि अभिनेत्री मिनी माथुरनेही या व्हिडिओवर नाराजी व्यक्त करत घरकाम करणाऱ्यांच्या कष्टाची बाजू घेतली आहे. तिने लिहिलं, "जरा विचार करा, त्यांच्या दोन तासांच्या कामामुळे आपण आपल्या दोन तासांत किती कमावू शकतो. हे जगातील सर्वात कमी मजुरीपेक्षाही कमी आहे." इतर युजर्सनीही कमेंट करत लिहिलं की, "मुंबईत हे अगदी सामान्य आहे, हे कंबरतोड काम असतं, मग त्यांना योग्य पगार का मिळू नये?".