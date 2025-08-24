Premier

मैत्रीचा ‘जब्राट’ अनुभव लवकरच रुपेरी पडद्यावर; चित्रपटाचं दमदार पोस्टर प्रदर्शित

Jabrat MOvie Poster Release: नुकतेच या चित्रपटाचे दमदार असं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.
Payal Naik
आयुष्याच्या वाटेवर आपल्याला अनेक नवनवीन मित्रमैत्रिणी भेटतात. यात काही जण आजन्म आपल्यासोबतची मैत्री टिकवून ठेवतात. मैत्री अखेरपर्यंत निभावणं प्रत्येकाला जमत नाही. आपल्या मैत्रीला जागणाऱ्या मित्रांची कथा सांगणारा तारा करमणूक निर्मित प्रगती कोळगे दिग्दर्शित ‘जब्राट’ हा नवीन मराठी चित्रपट नववर्षारंभी रुपेरी पडद्यावर येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे दमदार असं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे.

