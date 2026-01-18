Premier
रोशन भजनकर Bigg bossमध्ये कसा आला? Video पाहून तुम्हीही विदर्भाच्या पठ्ठ्याला सलाम कराल
Roshan Bhajankar Bigg Boss Marathi Journey: Real Struggle, Second Chance, and Viral Inspiration : हमाल ते बिग बॉस मराठीपर्यंतचा रोशन भजनकरचा संघर्षमय प्रवास, जिद्द आणि दुसरी संधीची प्रेरणादायी कथा
बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन सुरू होऊन पहिल्याच दिवसापासून घरात रोमांचक घडामोडी घडत आहेत. स्पर्धकांमध्ये तीव्र चर्चा, जोरदार वाद आणि कधी कधी भांडणंही रंगत आहेत. या सर्वांमध्ये विदर्भातील अमरावतीचा रहिवासी रोशन भजनकर याची कहाणी खूपच वेगळी आणि प्रेरणादायी आहे.