इतकंच आहे तर तिच्यासोबतच जाऊन राहा... जेव्हा घटस्फोटानंतर मोनाला भेटल्यामुळे बोनी यांच्यावर भडकलेल्या श्रीदेवी

कधी हवाहवाई तर कधी चांदणी बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या अभिनेत्री श्रीदेवी या लेडी सुपरस्टार होत्या. आपल्या ५० वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले. अवघ्या ४ वर्षांच्या असताना त्यांनी बालकलाकार म्हणून आपल्या करिअरला सुरुवात केली आणि वयाच्या १३ व्या वर्षी त्यांनी सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या सावत्र आईची भूमिका साकारली होती. त्यांच्या चित्रपटांसोबतच वैयक्तिक आयुष्यही प्रचंड चर्चेत राहिलं. त्यांचं लग्नही तितकंच चर्चेत राहिलं. एकदा मोना यांना भेटायला गेल्यामुळे श्रीदेवी या बोनी कपूर यांच्यावर चांगल्याच संतापल्या होत्या. .नेमकं काय घडलेलं? श्रीदेवी या बोनी कपूर यांच्या दुसऱ्या पत्नी होत्या. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान बोनी श्रीदेवींच्या प्रेमात पडले. तेव्हा ते विवाहित होते. त्यांनी मोना कपूर यांना घटस्फोट दिला आणि त्यानंतर श्रीदेवी यांच्याशी लग्न केलं. मात्र तेव्हा त्यांना दोन मुलंही होती. अर्जुन कपूर आणि अंशुला कपूर. या लग्नानंतर श्रीदेवी यांना 'होमब्रेकर' (घर तोडणारी) म्हणून हिणवले गेले. बोनी आणि मोनाचे लग्न मोडल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका झाली. मात्र घटस्फोट झाल्यानंतरही बोनी हे मनाने त्यांच्या पहिल्या कुटुंबासोबत जोडलेले होते. .मोनापासून वेगळे झाल्यानंतरही बोनी कपूर त्यांचे पहिले कुटुंब, म्हणजेच मोना आणि मुले अर्जुन-अंशुला यांच्याशी भावनिकरित्या जोडलेले होते. एकदा बोनी कपूर मोना यांना भेटायला गेले होते आणि त्यांनी अर्जुन व अंशुलाला पिकनिकला नेलं. ही गोष्ट जेव्हा श्रीदेवी यांना समजली तेव्हा त्या बोनी यांच्यावर प्रचंड चिडल्या. त्यांच्यात खूप मोठं भांडण झालं. १९९७ मध्ये 'स्टारडस्ट' मासिकात प्रकाशित झालेल्या एका वादग्रस्त बातमीनुसार, त्यांच्या एका शेजाऱ्याने श्रीदेवी यांचा रागावलेला आवाज ऐकला होता, ज्यात त्या ओरडत होत्या. 'तुम्ही माझ्यासोबत असं कसं करू शकता? तुमच्या मुलांवर आणि पत्नीवर तुमचं इतकं प्रेम असेल, तर तुम्ही पुन्हा त्यांच्याकडेच, त्याच घरात का नाही जात? तुम्ही फसवे आहात, खोटे बोलणारे आहात.' असं त्या म्हणत होत्या. .बोनी कपूर आणि श्रीदेवी यांच्या प्रेमसंबंधाबद्दल मोना शौरी कपूर यांनी एकदा DNA शी बोलताना मन मोकळं केलं होतं. श्रीदेवी यांना मूल होणार असल्याने बोनी कपूर यांच्याकडे मागे वळून पाहण्याचा पर्याय नव्हता, असं मोना म्हणाल्या होत्या. माझ्यासाठी आदर सर्वात महत्त्वाचा आहे, प्रेम नंतर येतं. आपण जसजसे मोठे होतो, तशा गरजा बदलतात. बोनीलाही दुसऱ्या कोणाची गरज होती; माझी नाही. नात्याला संधी देण्यासाठी काहीच उरलं नव्हतं, कारण श्रीदेवी आधीच गर्भवती होत्या', असं मोना म्हणालेल्या.