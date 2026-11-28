IS KEDAR SHINDE'S GANA DHAV RE WORTH WATCHING IN THEATRES?: गणपती बाप्पा हा आपल्या सगळ्यांचा श्रद्धेचा आणि भक्तीचा विषय. प्रत्येकाच्या मनामध्ये बाप्पाबद्दल एक वेगळे स्थान राहिलेले आहे आणि प्रत्येक जण गणरायाची पूजा-अर्चा आपापल्या परीने करीत असतात. आपल्याकडे गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहाने आणि धामधुमीत साजरा केला जातो..उत्सवाच्या माध्यमातून बाप्पाशी जोडलेलं नातं प्रत्येकाच्या मनात नेहमीच वेगळं राहिले आहे. मात्र, काळानुसार या भक्तीला व्यावसायिक स्वरूपही प्राप्त होत आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली होणारं गणेश भक्तीचं बाजारीकरण हा आजकाल चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच भक्ती आणि व्यावसायिकतेच्या संघर्षाचा वेध दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या ‘गणा धाव रे’ या चित्रपटामध्ये घेण्यात आला आहे. हा चित्रपट आता प्रदर्शित झाला आहे. श्रद्धा, भक्ती, विश्वास, माणुसकी आणि मतमत्तांतरे यांचा संगम या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळतो..या चित्रपटाची कथा कोकणातील कृपावाडी या छोट्याशा गावात घडणारी आहे. या गावातील सावंत कुटुंबीयांवर बाप्पाचा विशेष आशीर्वाद असतो. येथील सावंत कुटुंबाला एक दैवी वरदान मिळालेले असते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कृपावाडीचा राजाची मूर्ती घडविण्याचा मान वा जबाबदारी हेरंब सावंत (भरत जाधव) यांच्या कुटुंबाकडे असते. हेरंब सावंत यांना गावामध्ये महान मूर्तिकार म्हणून ओळखलं जाते. संपूर्ण गावामध्ये त्यांना मोठा मानसन्मान असतो. पण याच गावामध्ये राहणाऱ्या रणजित (आशुतोष गायकवाड) याचा या गोष्टीला विरोध असतो. तो हेरंब सावंत यांच्या विरोधात एक कटकारस्थान रचतो. त्यामुळे हेरंब सावंत यांची गावामध्ये नाचक्की होते. त्यांना मारहाण होते आणि संपूर्ण गाव त्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना बहिष्कृत करते. त्याच वेळी हेरंब यांची मुलगी गौरी (प्रणाली घोगरे) पुढाकार घेते आणि बाप्पाची मूर्ती आपण घडविणार असे सांगते. त्यानंतर कशा आणि कोणत्या घडामोडी घडतात हे प्रत्यक्ष पडद्यावर पाहिलेले बरे. ही कथा आध्यात्मिक आणि भक्तिभाव निर्माण करणारी असून मानवी भावभावनांचे उत्तम दर्शन घडविणारी आहे. माणसां-माणसांतील हेवेदावे आणि त्यांच्यातील मतमत्तांतरे दर्शविणारी आहे..गणपती बाप्पांवरील श्रद्धा आणि भक्ती त्याचबरोबर भावभावनांचे विविध कंगोरे दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी उत्तम टिपलेले आहेत. एका सामान्य माणसाची बाप्पांवरील असलेली श्रद्धा आणि विश्वास दर्शविणारी आहे. गणपती बाप्पावरील श्रद्धा, गावांमधील सण-उत्सव, तेथील विविध रीतिरीवाज आणि परंपरा, नागरिकांमधील विविध मते-मतभेद आणि त्यांचे भावविश्व वगैरे बाबीचाउत्तम मेळ या चित्रपटात आहे..अभिनयाच्या आघाडीवर प्रणाली घोगरेने गौरी सावंतची भूमिका उत्तम साकारली आहे. या व्यक्तिरेखेला विविध छटा आहेत आणि प्रणालीने त्या आपल्या अभिनयातून प्रभावीपणे उलगडल्या आहेत. भरत जाधवने साकारलेला हेरंब सावंतही छान जमला आहे. या भूमिकेत भावनिक प्रसंगांची रेलचेल असून, भरतने नेहमीसारखे ते प्रसंग उत्तमरीत्या सादर केले आहेत. आशुतोष गायकवाडने प्रथमच खलनायकी भूमिका साकारली आहे. त्याने रंगवलेला रणजित विशेष वाखाणण्याजोगा आहे. त्याच्या अभिनयातून व्यक्तिरेखेतील नकारात्मक बाजू प्रभावीपणे समोर येते. पुष्कराज चिरपुटकरनेही संदेश धुरीची भूमिका चांगल्या प्रकारे साकारली आहे. भार्गवी चिरमुलेने ललिता, तर कल्पना सारंग यांनी हेरंबच्या आईची भूमिका समरसून साकारली आहे. सुलभा आर्या यांनी वत्सला आजींच्या भूमिकेतून भावनिक स्पर्श दिला आहे. ओंकार पाटीलने अख्खूच्या भूमिकेत काही हलकेफुलके क्षण आणत चित्रपटातील ताण हलका केला आहे. राघव घाग, प्रमोद पवार, अभिजित श्वेतचंद्र, प्रतीक्षा मुंगेकर, काजल काटे, स्वप्नील परांजपे आणि स्वराज पवार यांनीही आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिका चांगल्या साकारल्या आहेत..चित्रपटातील संगीत कथानकाला साजेसे असेच झाले आहे. चित्रपटातील लोकेशन्स सिनेमॅटोग्राफरने आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केली आहेत. मात्र चित्रपटाच्या पूर्वार्धात कथानकाचा वेग मंदावलेला आहे. त्यानंतर कथानकाची गती उत्तम राखण्यात आली आहे. एकूणच हा चित्रपट म्हणजे श्रद्धा आणि भक्ती याबरोबरच माणसां-माणसांतील विविध भावभावनांचे दर्शन घडविणारा आहे.-तीन स्टार.OTT वर या आठवड्यात मनोरंजनाचा धमाका! 'दृश्यम: द कन्क्लूजन'पासून 'हनुमान अंश'पर्यंत, पाहा 5 नवे चित्रपट; जाणून घ्या कुठे पाहता येणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.