सध्या मराठी, हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांची प्रेक्षकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. अशातच आता आणखी एका मराठी चित्रपटाची भर पडली आहे. दिग्दर्शक केदार शिंदे यांच्या आगामी 'गणा धाव रे' या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. ट्रेलरमधील कथानक आणि संवादांनी प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं असून, चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे. ट्रेलरच्या सुरुवातीला समुद्रकिनारी पाठमोरी उभी असलेली एक व्यक्ती दिसते. त्याचवेळी आकाशात श्री गणेशाची प्रतिकृती पाहायला मिळते. त्यानंतर कथानकाला सुरुवात होते आणि बाप्पाच्या मूर्तीवरून गावात निर्माण झालेला वाद समोर येतो..'पापाची शिक्षा ही भोगावी लागतेच'ट्रेलरमध्ये सुरुवातीला एका महिलेचा आवाज ऐकू येतो. ती म्हणते, "पापाची शिक्षा ही भोगावी लागतेच." त्यानंतर एका पुरुषाच्या आवाजात "देवाचे हात, श्रद्धेचे हात" असे शब्द ऐकायला मिळतात. पुढे गावातील मूर्तिकार हेरंब सावंत यांना मारहाण झाल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. या घटनेत त्यांना गंभीर दुखापत होते. त्यामुळे आपण आता मूर्तीशाळेत कधीच पाऊल ठेवू शकणार नाही, अशी खंत ते व्यक्त करतात.."ही माझी परीक्षा आहे. ही परीक्षा बाप्पा घेत आहे," असं हेरंब सावंत सांगतात. त्यावर त्यांची मुलगी, "ही त्या बाप्पाची परीक्षा आहे आणि बाप्पाला त्यात पास व्हावंच लागेल," असं ठामपणे उत्तर देते. इतकंच नाही, तर "मूर्ती मी घडवणार आहे," असं म्हणत ती बाप्पाची मूर्ती घडवण्याची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेते. वडिलांना गंभीर दुखापत करून गावकऱ्यांनी कायदा हातात घेतल्याचंही ती स्पष्ट करते. मात्र, सावंत यांनी बाप्पाचा विश्वासघात केल्याचा आरोप तिच्यासमोर केला जातो. यानंतर ट्रेलरमध्ये गावातील वाद, भांडणं आणि गोंधळ पाहायला मिळतो..ट्रेलरच्या शेवटी गावकरी हेरंब सावंत यांच्या मुलीसमोर एक अट ठेवतात. "जर १५ दिवसांत तू बाप्पाची मूर्ती घडवलीस, तरच कृपावाडीचा राजा यावर्षी आपल्या गावात येईल," असं ते तिला सांगतात. यावर ती म्हणते, "आजपर्यंत देव भक्तांच्या हाकेला धावून आला. आता भक्त बाप्पाच्या हाकेला धावून येतील." याच संवादासह चित्रपटाच्या ट्रेलरला सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलं आहे. ट्रेलर पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याचं कौतुक केलं असून, चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान, 'गणा धाव रे' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केदार शिंदे यांनी केलं आहे. या चित्रपटात भरत जाधव, प्रणाली घोगरे आणि सुलभा आर्या हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. हा चित्रपट २७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे..प्यार मोहोब्बत झूट.. शूट... गाण्यावर अमित भानुशालीच्या पत्नी अन् मुलाचा जबरदस्त रील; नेटकरी पाहतच राहिले, म्हणतात- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.