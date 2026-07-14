अखेर ठरलं! 'तुंबाड २'मध्ये आलिया भट्टही दिसणार; Social Media पोस्ट करत स्वत:च दिली कबूली

Alia Bhatt Confirms Tumbbad 2 Role: गेल्या काही दिवसांपासून 'तुंबाड २'मध्ये आलिया भट्टची एन्ट्री होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. आता या चर्चांवर शिक्कामोर्तब करत आलियाने स्वतः या चित्रपटाचा भाग असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या बहुप्रतीक्षित सिक्वेलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे..'बॉम्बे टाइम्स'शी बोलताना आलिया म्हणाली, "'तुंबाड' मी पहिल्यांदा पाहिला तेव्हापासून तो चित्रपट माझ्या कायम लक्षात राहिला. अशा प्रकारचं वेगळं आणि भन्नाट जग दाखवणारे चित्रपट फार कमी असतात. इतकी वर्षं झाली तरी लोक आजही या चित्रपटाबद्दल बोलतात. त्यामुळे 'तुंबाड २'चा भाग होण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी खूप आनंदाची आणि खास गोष्ट आहे.".अभिनेता सोहम शाह यानेही आलियाच्या सहभागाची घोषणा केली. त्याने इंस्टाग्रामवर आलियासोबतचे काही फोटो शेअर करत, "A new chapter unfolds. Welcome to #Tumbbad2, @aliaabhatt. #PralayAayega. See you at the movies." असं कॅप्शन लिहिलंय..'तुंबाड २'मध्ये आलियासोबत सोहम शाह आणि नवाजुद्दीन सिद्दीकी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आलियाने ३ मे ला या चित्रपटाचं शूटिंग सुरू केलं होतं. त्यानंतर ती ४ मे ला मेट गालासाठी अमेरिकेला गेली होती..तब्बल २८ वर्षांनी पुन्हा एकत्र झळकणार नागार्जुन-तब्बू; 'किंग 100'मध्ये अभिनेत्री पहिल्यांदाच खलनायिकेच्या भूमिकेत.दिग्दर्शक आदेश प्रसाद यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला 'तुंबाड २' हा चित्रपट हस्तर या शापित देवतेची कथा पुढे घेऊन जाणार आहे. पहिल्या भागाप्रमाणेच या चित्रपटातही रहस्य, भीती आणि थरार पाहायला मिळणार आहे. मात्र, यावेळी कथा आणखी मोठी, गूढ आणि प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारी असेल, असा दावा निर्मात्यांनी केला असून हा चित्रपट ३ डिसेंबर २०२७ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..दरम्यान, आलिया भट्ट नुकतीच 'अल्फा' या YRF च्या अॅक्शन चित्रपटात दिसली होती. या चित्रपटात तिच्यासोबत बॉबी देओल, शर्वरी वाघ आणि अनिल कपूर यांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत..लग्नानंतर पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसणार रिचा-अली; सोशल मीडियावर पोस्ट करत केली नव्या चित्रपटाची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.