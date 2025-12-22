पोरींनो या क्षेत्रात येऊ नका... गौतमी पाटीलचा तरुण मुलींना सल्ला; म्हणाली, 'मला सिद्धार्थ जाधवने सांगितलेलं की...

आपल्या नृत्याने चाहत्यांच्या दिलावर राज्य करणारी लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील नुकतीच अभिजीत सावंत याच्या म्युझिक व्हिडिओमध्ये झळकली. तिचं 'रुपेरी वाळूत' हे गाणं फार गाजलं. या गाण्यात ती अतिशय वेगळी दिसत होती. तिचा नेहमीचा लावणी हा डान्स फॉर्म सोडून ती एका वेगळ्या अंदाजात दिसली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने इतर मुलींना या व्यवसायात विचार करून येण्याचा सल्ला दिलाय. .महाराष्ट्र टाइम्सला दिलेल्या मुलाखतीत गौतमी म्हणाली, 'रंगमंच हेच माझं आयुष्य आहे. प्रेक्षकांचा आवाज, टाळ्यांचा गजर आणि त्यांचं प्रेम मला प्रचंड ऊर्जा देतं. कॅमेऱ्यासमोर सुरुवातीला मी थोडी अस्वस्थ व्हायचे. मात्र स्वतःला समजावत आणि अनुभव घेत मी त्यातही रमू लागले. अभिनेते सिद्धार्थ जाधव यांच्यासोबत सिनेमातलं एक गाणं केलं होतं. त्यावेळी ते म्हणाले होते, 'तू छान करतेस, आत्मविश्वास ठेव.' त्यामुळे आज कॅमेऱ्यासमोरही मी सहज वावरते. पण, 'रंगमंच' हीच माझ्या आवडीची जागा आहे.' .मुलींना उद्देशून तिने एक किस्सा सांगितला. ती म्हणाली, 'आजच्या मुलींना मी एक गोष्ट सांगू इच्छिते, शिका. नृत्य करायचं असेल, तर व्यावसायिक डान्स क्लासमध्ये जा. फक्त स्टेजवर दिसणाऱ्या ग्लॅमरकडे बघू नका. त्यामागे किती मेहनत आणि संघर्ष असतो हे जाणून घ्या. एका कार्यक्रमात एक लहान मुलगी मला भेटली आणि म्हणाली, 'मला तुझ्यासोबत स्टेजवर नाचायचं आहे. मी तिला प्रेमानं समजावले, 'पहिल्यांदा शिक्षण पूर्ण कर, मग व्यावसायिक प्रशिक्षण घे. कारण यशाकडे जाण्याचा शॉर्टकट नसती, त्यासाठी तालीम आणि चिकाटी लागते.' .भविष्यात काय करायची इच्छा आहे याबद्दल बोलताना ती म्हणाली, 'मला भविष्यात सिनेमात काम करण्याची इच्छा आहे, पण त्यासाठी मी पूर्ण तयारीनिशी उत्तरेन. मला स्वतःची डान्स अॅकॅडमी सुरू करून नव्या पिढीला योग्य दिशा द्यायची आहे. माझं ध्येय फक्त प्रसिद्धी नव्हे तर कला टिकवणं आणि तिला सन्मान मिळवून देणं आहे. मराठी संस्कृतीचं सौंदर्य जगभर पोहोचवायचं हेच माझं स्वप्न आहे.'.मीच नाही तर सोहमही त्याचं घर सोडून आलाय... लग्नानंतरच्या बदललेल्या आयुष्याबद्दल पूजा बिरारीचा खुलासा, म्हणते- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.