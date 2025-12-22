Premier

पोरींनो या क्षेत्रात येऊ नका... गौतमी पाटीलचा तरुण मुलींना सल्ला; म्हणाली, 'मला सिद्धार्थ जाधवने सांगितलेलं की...

GAUTAMI PATIL ON DANCING ON STAGE: लोकप्रिय मराठी नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने आपल्या नृत्याने सगळ्यांना वेड लावलंय. मात्र तिने मुलींना या क्षेत्रात न येण्याचा सल्ला दिलाय.
gautami patil

gautami patil

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

आपल्या नृत्याने चाहत्यांच्या दिलावर राज्य करणारी लोकप्रिय नृत्यांगना गौतमी पाटील नुकतीच अभिजीत सावंत याच्या म्युझिक व्हिडिओमध्ये झळकली. तिचं 'रुपेरी वाळूत' हे गाणं फार गाजलं. या गाण्यात ती अतिशय वेगळी दिसत होती. तिचा नेहमीचा लावणी हा डान्स फॉर्म सोडून ती एका वेगळ्या अंदाजात दिसली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने इतर मुलींना या व्यवसायात विचार करून येण्याचा सल्ला दिलाय.

Loading content, please wait...
Entertainment news
marathi entertainment
Gautami Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com