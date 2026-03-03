गौतमी पाटीलचे संस्कार बघा! जितेंद्र आव्हाड दिसताच धरले पाय, होळीतील viral video

JITENDRA AWHAD APPLIES COLOUR TO GAUTAMI PATIL: देशभरात होळीचा उत्साह सुरु आहे. अनेक ठिकाणी रंगाची उधळण, नाच, गाणी याद्वारे लोक आनंद व्यक्त करताना पहायला मिळताय. प्रत्येक जण रंग खेळण्यात दंग आहे. ठाण्यात देखील मोठ्या उत्साहत होळी साजरी करण्यात आली. यावेळी ठाण्याच्या पारसिक नगर परिसरात प्रसिद्ध नृत्यांगना गौतमी पाटील हिने हजेरी लावली होती. .ठाण्यात होळीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. परिसरात रंगाची उधळण, ढोल-ताशांचा गजर आणि लोकांचा उत्साह पहायला मिळाला. यावेळी गौतमी पाटीलने सुद्धा रंग खेळण्याचा आनंद घेतला. सर्वांसोबत सहभागी होत गौतमीनं रंगाची उधळण केली. सध्या सोशल मीडियावर गौतमीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची देखील होळीच्या कार्यक्रमाला उपस्थिती पहायला मिळाली. यावेळी जितेंद्र आव्हाड यांना पाहताचं गौतमीनं त्यांच्या पाया पडून नमस्कार केला. आव्हाडांनी देखील गौतमीला रंग लावून होळीच्या शुभेच्छा दिल्या. सध्या सोशल मीडियावर गौतमीचा होळीतील व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओवर अनेक कमेट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी गौतमीच्या साधेपणाचं कौतूक केलय. तर अनेक नेटकऱ्यांनी गौतमीच्या सौदर्याचं कौतूक केलय, सध्या सोशल मीडियावर होळीतील हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .'धुवून टाक...' रितेशच्या गाण्यावर कमळीचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.