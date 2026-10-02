गायत्री दातारने सांगितलं कसं आहे सासरचं वातावरण; म्हणते- सासूबाई मला काम करू देत नाहीत कारण...

'तुला पाहते रे' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार हिने एप्रिल महिन्यात लग्नगाठ बांधली. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सध्या गायत्री तिच्या सासरी रमली आहे. गायत्रीच्या पतीचं नाव श्रीकांत चवरे असं आहे. आता नुकतीच या जोडीने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना गायत्रीने तिच्या सासूबाई आणि सासर्यांबद्दल सांगितलं आहे. .सासूबाईंबद्दल बोलताना गायत्री म्हणाली, 'आमचं नातं सासू-सुनेचं आहे असं मला कधी वाटलं नाही. कारण- त्या जेव्हा केव्हा इकडे येतात, तेव्हा त्यांना असं होतं की तू स्वयंपाक नको करूस, तुला त्रास होईल. आपण मागवू काहीतरी, तू कशाला इतके कष्ट घेत आहेस? किंवा तू कशाला काम करतेस, असे त्या मला म्हणत असतात. आपण जे ऐकलेलं असतं की सासू सुनांबरोबर अमुक अशा पद्धतीने वागतात, तसं मला काही वाटलं नाही. पण, आपण आपली एखादी मावशी, काकू किंवा आत्या असतात, ज्यांना आपण लहानपणापासून ओळखत असतो, तशाच मला काकू वाटतात.' .तर सासऱ्यांबद्दल बोलताना गायत्री म्हणाली, 'श्रीकांतचे वडीलसुद्धा खूप कमाल आहेत. त्यांची विनोदबुद्धी आणि त्यांचा एकूण स्वभाव मला प्रचंड आवडतो.” नणंदेबद्दल ती म्हणाली, “त्याची लहान बहीणसुद्धा आहे. ती आता सीए करत आहे. तिचं आणि माझं खूपच मस्त जमतं. आमचं एवढं चांगलं जमतं की याची बोलतीच बंद होते. मला सासरचे कुटुंब छान मिळाले आहे. हे तिघं तर आहेतच, पण श्रीकांतचे कुटुंब मोठे आहे. म्हणजे मावशा, मामा, इतर भावंडं असं मोठं कुटुंब आहे. तर हे कमाल, आनंदी, कुटुंब आहे. ते सतत एकमेकांना भेटत असतात. ट्रिपला जात असतात, पावसाळी पिकनिक असते. खूप उत्साही कुटुंब आहे, त्यामुळे मला त्यांच्याबरोबर खूप मजा येते.'.ती पुढे म्हणाले, 'कारण-माझी सगळी चुलत, मावस भावंडं ही परदेशात राहतात आणि आमच्या कुटुंबात मी सगळ्यात लहान आहे. माझा सगळ्यात मोठा दादा माझ्यापेक्षा २० वर्षांनी मोठा असेल, त्यामुळे खूप नातेवाईक, खूप मजा असं वातावरण मला कमी प्रमाणात मिळालं आहे. पण, श्रीकांतच्या घरात खूप माणसं आहेत, खूप मजा असते. घरात कोणा एकाचा वाढदिवस असला तर ६० लोक असतात. खूप धमाल असते.' .मुलगा सुपरस्टार पण काय काम करतात स्वप्नील जोशीचे वडील? ७६ व्या वाढदिवशी लेकाने केली खास पोस्ट; म्हणतो- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.