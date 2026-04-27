'तुला पाहते रे' फेम गायत्री दातार अडकली लग्नबंधनात, सोशल मीडियावर लग्नातील Viral Video

SIDDHARTH CHANDEKAR HELPS BRIDE IN VIRAL VIDEO: मराठी मनोरंजनविश्वातील अभिनेत्री गायत्री दातार ही नुकतीच लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने पारंपारिक पद्धतीनं विवाह केला आहे. सध्या तिच्या लग्नाचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी गायत्रीनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रेमाची कबुली दिली होती. तेव्हापासून तिचा नवरा कोण आहे? काय करतो? याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता लागली होती. .गायत्रीच्या लग्नाला अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर उपस्थित होता. त्याने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर गायत्रीच्या लग्नाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये ती नवऱ्याला श्रीकांतला हार घालताना पहायला मिळतेय. श्रीकांतला लग्नातील वऱ्हाडी मंडळींनी उचलून घेतलं होतं. ती त्याच्या गळ्यात हार घालण्याचा प्रयत्न करत होती. परंतु हात पोहचत नव्हता. त्यावेळी सिद्धार्थने गायत्रीला उचलून घेतलं आणि त्यानंतर तिने श्रीकांतच्या गळ्यात हार घातला. .लग्नात गायत्रीनं डार्क गुलाबी रंगाची साडी नेसली होती. तसंच तिच्या हातात हिरवा चुडा आणि आकर्षक दागिने सुद्धा पहायला मिळाले. तर तिच्या नवऱ्यानं म्हणजेच श्रीकांत क्रीम रंगाची शेरवाणी घातली होती. दोघेही लग्नात खुप खश दिसत होते. लग्नात सिद्धार्थसह अनेक कलाकार उपस्थित होते. सध्या त्यांच्या लग्नातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .दरम्यान श्रीकांत आणि गायत्रीबद्दल सांगायचं झालं तर दोघांची भेट ही डेटिंग अॅपवर झाली होती. सुरुवातीला तिने स्वत:ची ओळख फक्त 'मी गायत्री आहे' अशी करुन दिली होती. नंतर काही दिवसांनी श्रीकांतला ती अभिनेत्री असल्याचं कळलं. दोघांमध्ये चांगली मैत्री झाली, त्यानंतर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला.