Marathi Serial : 'असा' होणार थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेचा शेवट ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "मालिका असावी तर अशी !"

Thoda Tuza Thoda Maza Star Pravah Finale Promo : स्टार प्रवाहवरील थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेचा अंतिम भाग येत्या दोन दिवसात प्रसारित करण्यात येणार आहे. मालिकेचा शेवट कसा होणार जाणून घेऊया.
Marathi Serial : 'असा' होणार थोडं तुझं थोडं माझं मालिकेचा शेवट ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले "मालिका असावी तर अशी !"
  1. थोडं तुझं थोडं माझं ही स्टार प्रवाहवरील मालिका दोन दिवसांत संपणार आहे.

  2. शेवटच्या भागात गायत्रीचा भूतकाळ आणि तिच्या वडिलांशी संबंधित रहस्य उघड होतं.

  3. तेजस आणि मानसी गायत्रीचे वडील सोडवून आणतात आणि त्यातून गायत्री व तिच्या वडिलांचे खरे हेतू सगळ्यांसमोर उघड होतात.

