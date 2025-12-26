Premier

तुला पाहते रे! गायत्री दातारने दाखवला होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा; काय करतो अभिनेत्रीचा मिस्टर परफेक्ट? अर्ध जग फिरलाय अन्

GAYATRI DATAR REVEALS HER HUSBAND TO BE: गायत्री दातारने नुकताच तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा दाखवलाय. आता तो नेमका काय करतो याबद्दल जाणून घेण्यास चाहते उत्सुक आहेत.
gayatri datar husband

gayatri datar husband

esakal

Payal Naik
Updated on

'तुला पाहते रे' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे, या वर्षी अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. प्राजक्ता गायकवाड, तेजस्विनी लोणारी, पूजा बिरारी, यांनी यावर्षी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तर प्रेक्षकांची आवडती ज्ञानदा रामतीर्थकर हिनेदेखील नुकताच साखरपुडा केला. त्यापाठोपाठ मराठी अभिनेत्री गायत्री दातार हिने तिच्या आयुष्यातील प्रेमाची कबुली दिली होती. गायत्रीने काही फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना तिच्या प्रेमाची झलक दाखवली होती. आता ख्रिसमसच्या निमित्ताने तिने अखेर तिच्या प्रेमाचा चेहरा दाखवला आहे.

Loading content, please wait...
Entertainment news
gayatri datar
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com