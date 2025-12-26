तुला पाहते रे! गायत्री दातारने दाखवला होणाऱ्या नवऱ्याचा चेहरा; काय करतो अभिनेत्रीचा मिस्टर परफेक्ट? अर्ध जग फिरलाय अन्

'तुला पाहते रे' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे, या वर्षी अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली. प्राजक्ता गायकवाड, तेजस्विनी लोणारी, पूजा बिरारी, यांनी यावर्षी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. तर प्रेक्षकांची आवडती ज्ञानदा रामतीर्थकर हिनेदेखील नुकताच साखरपुडा केला. त्यापाठोपाठ मराठी अभिनेत्री गायत्री दातार हिने तिच्या आयुष्यातील प्रेमाची कबुली दिली होती. गायत्रीने काही फोटो पोस्ट करत चाहत्यांना तिच्या प्रेमाची झलक दाखवली होती. आता ख्रिसमसच्या निमित्ताने तिने अखेर तिच्या प्रेमाचा चेहरा दाखवला आहे. .गायत्रीने खिसमसच्या दिवशी तिच्या होणाऱ्या नवऱ्याचा फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केलाय. तिने प्रिवेडींग करत चाहत्यांसोबत हे फोटो शेअर केलेत. या फोटोंमध्ये ती तिच्या होणाऱ्या नवऱ्यासोबत बीचवर दिसत आहे. हे फोटो शेअर करत तिने लिहिलं, '"माझ्या कायमच्या सांताला भेटा". गायत्रीच्या होणाऱ्या नवऱ्याचं नाव श्रीकांत चावरे आहे. त्या दोघांचे सुंदर असे फोटो तिने शेअर केलेत. यात अभिनेत्री गुलाबी रंगाच्या साडीत आहे तर श्रीकांतने पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि बींज रंगाची पंत घातली आहे. ते दोघे एकमेकांसोबत सुंदर दिसत आहते. .कोण आहे गायत्रीचा होणारा नवरा? गायत्रीचा नवरा श्रीकांत चव्हरेचं शिक्षण IIT बॉम्बेमधून झालं आहे. श्रीकांतचं सोशल मिडिया पेज पाहिलं असता त्याने स्वत: ची ओळख डिजिटल क्रिएटर अशी करून दिली आहे. श्रीकांत ड्रोन फोटोग्राफर आहे. त्याला फिरण्याची प्रचंड आवड आहे. त्याचप्रमाणे तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखील करतो. श्रीकांतला जगभरात भ्रमंतीची आवड आहे. तो भारताबरोबरच जपान, अमेरिका, चीन, कोलंबिया, व्हिएतनाम, युनायडेट अरब, केन्या सारख्या देशात फिरला आहे. गायत्री आणि त्याची लव्हस्टोरी जाणून घेण्यासही आता चाहते उत्सुक आहेत. .देवाने मला अशी मुलगी दिली कारण... लेकीबद्दल भरभरून बोलले अजिंक्य देव; म्हणाले- ही सगळी मुलं खास... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.