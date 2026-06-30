वडाला फेऱ्या मारून नाही तर बाहेरगावी असलेल्या जिनिलिया देशमुखने अशी साजरी केली वटपौर्णिमा, रितेशने उत्तर देत लिहिलं...

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपल्या प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय जोडी आणि महाराष्ट्राचे लाडके दादा आणि वहिनी म्हणजे अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख आणि अभिनेता रितेश देशमुख. त्यांनी आपल्या वागण्याने चाहत्यांना कपल गोल्स दिलेत. चाहते कायमच त्यांचं कौतुक करत असतात. ते दोघेही कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. जिनिलिया लग्नानंतर देशमुख कुटुंबातील म्हणजेच महाराष्ट्रीयन परंपरेतील प्रत्येक सण साजरा करताना दिसते. अगदी गणपती असो किंवा अक्षय तृतीया अत्यंत आवडीने ती हे सण साजरे करते. मात्र यंदाची तिची वटपौर्णिमा तिने अगदी हटके पद्धतीने साजरी केलीये. .जिनिलिया नेहमीच्या तिच्या सासूबाईंच्या सोबत सगळे सण साजरे करताना दिसते. घरातल्या परंपरा जपताना दिसते. नुकतीच वटपौर्णिमा झाली. गेल्या वर्षीही जिनिलियाने मोठ्या उत्साहाने वटपौर्णिमा साजरी केली होती. मात्र या वर्षी तिला वटपौर्णिमा पारंपरिक पद्धतीने साजरी करायला जमली नाही. कारण ती शूटिंगसाठी बाहेरगावी आहे. मात्र तिथेही तिने वटपौर्णिमा साजरी केलीच. आपल्या पतीच्या दीर्घयुष्यासाठी प्रार्थना करत त्याला सात जन्मासाठी मागून घेतलं. वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाची पूजा करून त्याला सात फेरे मारतात. मात्र जिनिलिया दूर असल्याने तिने चक्क पवित्र गंगा नदीच्या पात्रात स्नान करून वटपौर्णिमा साजरी केली. .जिनिलियाने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात ती गंगा नदीमध्ये स्नान करायला जातेय. ती नदीत उतरते आणि दोन वेळा पाण्यात डुबकी मारते. नदीला नमस्कार करते. हा व्हिडिओ शेअर करत तिने लिहिलं, 'वटपौर्णिमेच्या दिवशी पवित्र गंगेत स्नान केलं आणि तुझी आठवण काढली - माझा नवरा रितेशसाठी.' यावर उत्तर म्हणून रितेशने देखील लिहिलं, 'माझ्या आयुष्यात तू आहेस, हे माझं भाग्य आहे बायको!! जिनिलिया देव तुला पुढील सातही जन्मांत असाच पती मिळवून देवो.'.चाहते त्यांच्यावर सध्या कौतुकाचा वर्षाव करत आहेत. त्यांच्या कामाबद्दल सांगायचं तर रितेश आणि जिनिलिया 'वेड' नंतर 'राजा शिवाजी' या चित्रपटात दिसले होते. या चित्रपटाने १०० कोटींची कमाई केली होती. .कमळी शोधणार सरोजच्या मृत्यूचं सत्य ते जय वाचवणार शरूचा जीव; या आठवड्यात तुमच्या आवडत्या मालिकांमध्ये काय घडणार? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.