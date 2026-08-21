'मी ज्या मैदानावर खेळले तिथेच माझं मुलही...' जेनिलिया देशमुखची भावुक पोस्ट, म्हणाली...

GENELIA DESHMUKH CHILDHOOD MEMORIES: अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. रितेश-जेनिलिया यांची जोडी तर चाहत्यांचं आवडतं कपल आहे. या दोघांनी मुलांनाही चांगले संस्कार दिलेत. नेहमी पापाराझींसमोर येताच मुलं हात जोडून नमस्कार करताना पहायला मिळतात. दरम्यान अशातच आता जेनिलियाने तिच्या बालपणीची आठवण शेअर केलीय. 'मी ज्या मैदानावर खेळून लहानाची मोठी झाले आता तिथेच माझी मुलं सुद्धा खेळताय' असं म्हणत तिने आठवणींना उजाळा दिलाय. तसंच बीएमसीच्या निर्णयाबाबत खंतही व्यक्त केलीय. .मुंबईतील नेव्हिल डिसुझा फुटबॉल मैदानाचं भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती आहे. वांद्रेच्या या मैदानाला प्रदर्शन आणि कन्व्हेन्शन सेंटरसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय बीएमसीनं घेतलाय. त्यामुळे या ऐतिहासिक मैदानाचं भवितव्य उच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. अनेक फुटबॉल प्रेमींनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केलीय. दरम्यान जेनिलियाने या मैदानाबाबत पोस्ट शेअर केलीय. .तिने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर केलय. हे मैदान केवळ खेळाचं ठिकाण नसून अनेक मुलांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आठवणी आहेत. ती आणि तिच्य मुलांचंही या मैदानाशी खास नातं जोडलेलं' असल्याचं तिने सांगितलं. .जेनिलिया म्हणाली की, 'हे मैदान केवळ फुटबॉल ग्राऊंड नाहीतर तर या जागेशी माझ्या आठवणी जोडलेल्या आहेत. या मैदानाला वाचवण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे मुलांच्या आठवमी सुद्धा या मैदानाशी जोडलेल्या आहे.' असं तिने म्हटलंय. सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट व्हायरल होतेय. .'अरे जरा पटेल असे तर दाखवा' 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत स्वानंदीला सर्पदंश! नेटकरी म्हणाले; 'असला फालतूपणा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.