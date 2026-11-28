Genelia Deshmukh shares Diwali celebration memories with Deshmukh family: प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. जिनिलियाचा साधेपणा सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असते. आपले दैनंदिन अपडेट्स ती चाहत्यांना देत असते. अनेक वेळा ती लातूरच्या घराचे तिथे केलेल्या मजामस्तीचे फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असते. कोणतेही सणवार, दिवाळी असली की, रितेश आणि त्याची पुर्ण फॅमिली लातूरमध्ये एकत्र येतात आणि सण-वार साजरे करत असतात. अशातच एका मुलाखतीत जिनिलियाने लातूरच्या काही आठवणी सांगितल्या आहेत. .देशुमखांचं मूळ गाव लातूरमधील बाभळगाव आहे. देशमुख कुटुंबीय प्रत्येक सणाला तिथे एकत्र भेटतात. रितेशची आई वैशाली देशमुख या सुद्धा बाभळगावला असतात. दरम्यान अशातच तिथे सगळे एकत्र कुटुंब जमल्यानंतर काय मजा-मस्ती करतात? याबाबत जिनिलियानं सांगितलय. .तिने नुकतीच जॅनिस सिक्वेराला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'दिवाळीच्या दोन-चार दिवस आधीच आम्ही लातूरला जातो. लातूरला जाणं ही माझी सगळ्यात आवडती गोष्ट आहे. कारण तिथं रितेशचं बालपण गेलय. मला सुरुवातीला वाटायचं की, रितेश सतत लातूर-लातूर का करतो? परंतु मी जेव्हा प्रत्यक्ष पाहिलं, माझी मुलं जेव्हा एन्जॉय करतात, तेव्हा मला कळलं की गावकडची एवढी ओढ का राहते. लातूरला घरी एकत्र सगळे राहणं यापेक्षा दुसरं सुख काय असू शकतं. दिवाळीत सुद्धा आम्ही सगळे एकत्र आलो की, वाड्यात बसून सगळे छान गप्पा मारतो. मुलं तर नुसते धिग्गाणा घालत असतात.'.'आम्ही संध्याकाळच्या वेळी गावात फिरून येतो. मुलं दिवसभर शेतात फिरत, खेळत असतात. झाडावर चढणं, खाली पडणं हे त्यांचं सुरुच असतं. मी तर लातूरला गेले की, निवांत असते. मला तिथं मुंबईपेक्षा शांत झोप लागते. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, गावाकडची लोकं सुद्धा खूप छान आहेत. तिथं ते आम्हाला भेटायला येतात, फोटो काढतात.' असं जिनिलिया म्हणाली. .टीना मुनीमपासून माधुरी दीक्षितपर्यंत... संजूबाबाच्या आयुष्यात होत्या तब्बल 308 मुली?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.