Genelia: विलासराव देशमुखांच्या सुनेनं नॉनव्हेज का सोडलं? मुलाचा एक साधा प्रश्न अन् तिचं आयुष्य बदललं

Bollywood News: बॉलीवूड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूझाने आपला मांसाहार पूर्णपणे सोडून दिला आहे. अलिकडेच एका पॉडकास्टमध्ये तिने आपल्या या निर्णयामागची भावनिक कहाणी सांगितली. जेनेलियाला पूर्वी मांसाहार अतिशय आवडायचा. तिला वाटायचे की मांसाशिवाय एक दिवसही काढता येणार नाही. ती स्वतःला सांगायची की मांसाहार ही एक प्रकारची लक्झरी आहे, जीवनाचा आनंद आहे..विचारसरणीत आमूलाग्र बदलपण एका क्षणाने तिच्या विचारसरणीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. तो क्षण होता तिच्या लहान मुलाचा. जेनेलिया म्हणाली, “मी नेहमीच प्राण्यांची प्रचंड चाहती आहे. श्वानांची खूप प्रेमी. पण एकीकडे प्राणी प्रेम आणि दुसरीकडे चिकन-मटण खाणं, हे माझ्या मनात कधीच विरोधाभास म्हणून उभं राहिलं नव्हतं. जोपर्यंत माझ्या मुलाने मला थेट प्रश्न विचारला नाही.”.निष्पाप प्रश्न जेनेलियाच्या मनात घर करून गेलात्या दिवशी मुलगा म्हणाला, “मम्मी, तुला प्राणी खूप आवडतात ना? मग तू चिकन का खाते?” हा एक साधासा, निष्पाप प्रश्न जेनेलियाच्या मनात घर करून गेला. तिने सांगितलं, “त्याच्या बोलण्याने माझे डोळे उघडले. मी प्रथमच खरंच जाणलं की मी किती मोठी विसंगती जगत होते. एकीकडे प्राण्यांवर प्रेम आणि दुसरीकडे त्यांचंच मांस खाणं, हे आता मला अजिबात योग्य वाटेनासं झालं.”.Genelia Deshmukh : पारंपरिक सुगड पूजा आणि तिळाचे लाडू ; देशमुखांची सून जिनिलियाने अशी साजरी केली मकरसंक्रांत .मांसाहाराशिवाय मी राहूच शकणार नाहीजेनेलियाने पुढे सांगितलं की पूर्वी कोंबड्या भरलेली व्हॅन रस्त्यावरून जाताना तिचं लक्षही जात नसे. पण आता तसंच दृश्य दिसलं की ती नजर चुकवते, मन खचते. “मी समजले की आपण काही गोष्टी इतक्या सामान्य मानतो की त्यांचं चुकीपण लक्षातच येत नाही. मला वाटायचं, मांसाहाराशिवाय मी राहूच शकणार नाही. पण मुलाच्या प्रश्नाने मला नवीन दृष्टी दिली.”.वनस्पती-आधारित जीवनशैलीआज जेनेलिया ठामपणे म्हणते, “वनस्पती-आधारित जीवनशैली स्वीकारणं हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम निर्णय ठरला. पूर्वी मी म्हणायचे, ‘हीच लक्झरी आहे, हेच सगळं आहे.’ पण आता मला खरं समाधान वनस्पतींच्या आहारात सापडलंय.”.Riteish and Genelia: रितेशच्या उत्तराने भडकली जिनिलिया, नेटकरी म्हणाले, 'भाऊ आज उपाशी झोपणार' व्हिडिओ व्हायरल\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.