Premier

Genelia: विलासराव देशमुखांच्या सुनेनं नॉनव्हेज का सोडलं? मुलाचा एक साधा प्रश्न अन् तिचं आयुष्य बदललं

Why Genelia Deshmukh Shift to a Plant-Based Lifestyle : आईच्या मनाला हादरवणारा मुलाचा निष्पाप प्रश्न; जेनेलिया डिसूझाने मांसाहार का आणि कसा कायमचा सोडला?
Genelia Deshmukh

“One Innocent Question Changed Everything: Why Genelia D’Souza Gave Up Non-Vegetarian Food”

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Bollywood News: बॉलीवूड अभिनेत्री जेनेलिया डिसूझाने आपला मांसाहार पूर्णपणे सोडून दिला आहे. अलिकडेच एका पॉडकास्टमध्ये तिने आपल्या या निर्णयामागची भावनिक कहाणी सांगितली. जेनेलियाला पूर्वी मांसाहार अतिशय आवडायचा. तिला वाटायचे की मांसाशिवाय एक दिवसही काढता येणार नाही. ती स्वतःला सांगायची की मांसाहार ही एक प्रकारची लक्झरी आहे, जीवनाचा आनंद आहे.

Loading content, please wait...
riteish deshmukh
Entertainment news
Entertainment Field
genelia d'souza deshmukh

Related Stories

No stories found.