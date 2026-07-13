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'तू मला रडवलंस...' जेनिलिया देशमुखने राम कपूर संदर्भात व्यक्त होत म्हणाली...

GENELIA DESHMUKH REACTS TO RAM KAPOOR EMOTIONAL STORY:'लॉक अप: सच या सजा'मध्ये राम कपूर यांनी बालपणीच्या धक्कादायक अनुभवाबद्दल केलेल्या खुलाशानंतर जेनिलिया देशमुख भावुक झाली.
GENELIA DESHMUKH ON RAM KAPOOR

GENELIA DESHMUKH ON RAM KAPOOR

ESAKAL

Apurva Kulkarni
Updated on

GENELIA DESHMUKH SHARES HEARTFELT INSTAGRAM STORY FOR RAM KAPOOR: अभिनेत्री जेनिलिया हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनयापेक्षा तिचा साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. दरम्यान अशातच आता जेनिलियाने राम कपूर संदर्भात एक स्टोरी शेअर केलीय. त्यात तिने भावुक झाल्याचंही सांगितलंय.

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