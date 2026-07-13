'तू मला रडवलंस...' जेनिलिया देशमुखने राम कपूर संदर्भात व्यक्त होत म्हणाली...

GENELIA DESHMUKH SHARES HEARTFELT INSTAGRAM STORY FOR RAM KAPOOR: अभिनेत्री जेनिलिया हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण केलीय. अभिनयापेक्षा तिचा साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. दरम्यान अशातच आता जेनिलियाने राम कपूर संदर्भात एक स्टोरी शेअर केलीय. त्यात तिने भावुक झाल्याचंही सांगितलंय. .रितेश देशमुख सूत्रसंचालन करत असलेल्या लॉक अप सीझन २ ची सध्या सगळीकडे चर्चा सुरुये. या शोमध्ये हिंदी मनोरंजनविश्वातील अनेक कलाकारांनी सहभाग घेतलाय. यात अभिनेता राम कपूरचा सुद्धा सामावेश आहे. दरम्यान अलीकडेच त्यानं त्याच्या वाईट प्रसंगाबद्दल सांगितलय. शाळेत असताना लैंगिक अत्याचार झाल्याचं तो म्हणाला होता. .'राम कपूर तू मला रडवलं'दरम्यान राम कपूरसंदर्भात स्टोरी शेअर करत जेनिलिया म्हणाली, 'राम कपूर तू मला रडवलस. ज्या जगात आपण राहतो त्या जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण तुझ्यामुळे बदलला.' यावेळी तिने लॉक अप या रिअॅलिटी शोचं कौतूक सुद्धा केलं. तसंच तिने रितेश आणि एकता कपूर यांची सुद्धा प्रशंसा केली. .'त्याने ब्लँकेटमधून मला स्पर्श केला'शोमध्ये राम कपूर याने सांगितलेलं की, 'वयाच्या १३ व्या वर्षी त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाला होता. जेव्हा मी ८ असताना शाळा सुटल्यावर डॉर्ममध्ये बसून गप्पा मारायचो. तेव्हा एक दहावीचा विद्यार्थी माझ्या बेडवर माझ्याबरोबर बसला. त्याने अचानक ब्लँकेटखालून मला स्पर्श केला. तिथं खुप मुलं होती, मी खूप घाबरलो. परंतु मी काहीही करु शकलो नाही.' असं तो म्हणाला होता. . 'मला त्या अदृश्य हातांची आठवण येतेय' किमोथेरिपी झाल्यानंतर मेधा मांजरेकरांची भावुक पोस्ट, म्हणाल्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.