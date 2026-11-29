RITEISH DESHMUKH AND GENELIA LOVE STORY: बॉलिवूड अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख सध्या चर्चेत आहे. तिचा 'गनमास्टर जी ९' हा सिनेमा नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमामुळे जिनिलिया पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. अशातच आता तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेली एक खास पोस्ट चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या पोस्टमधून जिनिलियाने पती आणि अभिनेता रितेश देशमुखवर असलेलं प्रेम व्यक्त केलं आहे..जिनिलियाने रितेशसोबतचा एक रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या फोटोसोबत तिने रितेशसाठी खास शब्दही लिहिले आहेत. "नेहमीच मला खंबीर साथ देण्यासाठी आणि प्रत्येक गोष्टीत माझ्या सोबत उभं राहण्यासाठी... माझा जोडीदार असल्याबद्दल धन्यवाद," अशा आशयाची पोस्ट तिने केली आहे. तिच्या या प्रेमळ शब्दांमधून रितेश तिच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे, हे दिसून येत आहे. जिनिलियाची ही पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे..जिनिलिया आणि रितेश देशमुख ही जोडी चाहत्यांच्या आवडत्या जोड्यांपैकी एक आहे. दोघेही सोशल मीडियावर एकमेकांसोबतचे खास क्षण शेअर करत असतात. कधी रोमँटिक फोटो, तर कधी मजेशीर व्हिडीओच्या माध्यमातून ते आपल्या नात्यातील प्रेम आणि धमाल चाहत्यांसमोर आणतात. त्यांच्या या केमिस्ट्रीला चाहत्यांकडूनही नेहमीच पसंती मिळते. .कर्करोगग्रस्त चिमुकल्यांसाठी विवेक ओबेरॉयचा खास उपक्रम; 'रामायणम्'चं ठेवलं विशेष स्क्रीनिंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.