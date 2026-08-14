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Genelia Emotional Post: पप्पा, मुलांची आणि तुमची भेट व्हायला हवी होती... सासरे विलासराव देशमुख यांच्यासाठी जिनिलियाची खास पोस्ट; म्हणाली- तुम्ही...

Genelia Deshmukh Special Post On Vilasrao Deshmukh Death Anniversary: महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख हिने खास पोस्ट शेअर केली आहे.
genelia deshmukh remembering father in law vilasrao deshmukh 

genelia deshmukh remembering father in law vilasrao deshmukh 

esakal

Payal Naik
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महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुखमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निधनाला आज १४ वर्ष पूर्ण झालीत. आज १४ ऑगस्ट रोजी त्यांची पुण्यतिथी आहे, त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त पुन्हा एकदा त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून आणि विरोधकांकडूनही त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येतोय. अशातच त्यांचा मुलगा आणि अभिनेता रितेश देशमुख याने त्यांच्या आठवणींना उजाळा देत एक खास पोस्ट शेअर केली होती. आता विलासरावांची सून आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख हिनेदेखील दिवंगत सासऱ्यांसाठी भावनिक पोस्ट शेअर केलीये. आपल्याला मुलांना त्यांचे आजोबा भेटलेच नाहीत अशा आशयाची पोस्ट तिने शेअर केलीये. सोबत रितेश आणि मुलांचा व्हिडिओ देखील शेअर केलाय.

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