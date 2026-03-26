स्वप्नांना पडद्यावर साकार करणारी डॉ. रसिक कदम यांची भव्य निर्मिती; मराठीतील पहिला सिनेमॅटिक युनिव्हर्स ‘घबाडकुंड’

Marathi Entertainment News : काही चित्रपट केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर प्रेक्षकांना एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जातात. 'घबाडकुंड' हा असाच एक भव्य, रहस्यमय आणि भावनिक प्रवास ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, हा चित्रपट मराठी चित्रपटसृष्टीतील पहिल्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सची सुरुवात करत असून, निर्माता डॉ. रसिक कदम यांच्या दूरदृष्टीतून उभं राहिलेलं हे नवं विश्व १९ जूनला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे..मातीशी नाळ जोडलेली कथा, इतिहासाच्या गर्भात दडलेले रहस्य आणि मानवी भावनांची खोल गुंफण या त्रिसूत्रीवर उभा असलेला 'घबाडकुंड' हा केवळ एक चित्रपट नाही, तर तो एका मोठ्या सिनेमॅटिक युनिव्हर्सचा पहिला अध्याय आहे. प्रत्येक फ्रेममधून जाणवणारी भव्यता आणि पुढील कथानकांची चाहूल देणारं सादरीकरण प्रेक्षकांना एका नव्या प्रवासाची सुरुवात करून देणार आहे..निर्माता डॉ. रसिक कदम यांची उद्योजकीय शिस्त, संघर्षातून आलेली परिपक्वता आणि कलेप्रती असलेलं निखळ समर्पण या चित्रपटात स्पष्टपणे जाणवतं. ते म्हणतात, 'घबाडकुंड' ही कथा माझ्यासाठी केवळ चित्रपट नव्हती, तर एका मोठ्या युनिव्हर्सची पायाभरणी आहे. आपल्या मातीतल्या कथा, इतिहासात दडलेली रहस्यं आणि माणसाच्या भावनांची खरी खोली प्रामाणिकपणे पडद्यावर आणण्याचा माझा प्रयत्न आहे.".चित्रपटात घबाडाच्या शोधाची एक रोमांचक यात्रा उलगडते, जिथे नात्यांमधील अविश्वास, संशय आणि भावनांची गुंतागुंत प्रेक्षकांना प्रत्येक क्षणी थरार अनुभवायला लावते. 'घबाडकुंड' हा केवळ एक स्वतंत्र सिनेमा नसून, पुढे उलगडणाऱ्या अनेक कथांचा पाया आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक व्यक्तिरेखा आणि प्रत्येक रहस्य या युनिव्हर्सचा महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे..या चित्रपटासाठी कलाकार आणि तंत्रज्ञांच्या टीमने घेतलेली मेहनत प्रत्येक दृश्यातून जाणवते. निर्माता म्हणून डॉ. रसिक कदम यांनी सर्जनशील टीमला पूर्ण स्वातंत्र्य देत, गुणवत्तेची ठाम चौकट जपली आहे. ते पुढे म्हणतात, 'हा चित्रपट मी व्यवसाय म्हणून नाही, तर श्रद्धेने आणि एका मोठ्या स्वप्नासाठी केला आहे. प्रेक्षकांनी केवळ 'घबाडकुंड' पाहू नये, तर त्या युनिव्हर्सचा भाग व्हावं, हीच माझी इच्छा आहे.'.'आयकॉन दी स्टाईल' या निर्मितीसंस्थे अंतर्गत साकारलेला मराठीतील पहिला सिनेमॅटिक युनिव्हर्स 'घबाडकुंड' मराठी चित्रपटसृष्टीला नवी दिशा देण्यासाठी सज्ज आहे. मोठेपण केवळ बजेटमध्ये नसतं, तर दृष्टिकोनात आणि कल्पनेच्या विस्तारात असतं, याचा प्रत्यय हा चित्रपट निश्चितच देईल..